Serie A, la classifica degli ascolti tv nel 2024/25: i dati squadra per squadra

La Serie A 2024/25 è andata in archivio per quello che è stato il primo anno del nuovo ciclo dei diritti televisivi, con la suddivisione tra DAZN (che ha trasmesso ogni giornata 10 partite di cui 7 in esclusiva) e Sky (che ha trasmesso invece tre gare a ogni turno in co-esclusiva). Un’accoppiata che rimarrà tale fino al termine della stagione 2028/29, anche se rispetto al ciclo precedente sono cambiate alcune cose.

Se il numero di partite trasmesso dalle due emittenti è rimasto invariato, due novità sono intervenute per quanto riguarda la scelta delle sfide da mandare in onda in ogni turno:

prima del via della Serie A 2024/25, DAZN e Sky si sono spartiti a tavolino i 20 migliori match del campionato (16 in esclusiva a DAZN e 4 condivisi anche con Sky)

(16 in esclusiva a DAZN e 4 condivisi anche con Sky) è cambiato l’ordine di scelta delle partite per Sky. La pay-tv di Comcast, fino al 2023/24, poteva trasmettere il 3°, 6° e 8° miglior incontro della giornata, mentre ora ha a disposizione il 2°, il 5° e l’8° miglior match di ogni turno

Dunque, fatte le dovute premesse, se le squadre pensano al campo e ai risultati, anche i broadcaster danno un occhio ai loro traguardi e – in particolar modo – al seguito degli appassionati, monitorando gli ascolti tv. Durante la Serie A 2024/25, le tv hanno raccolto davanti agli schermi quasi 247 milioni di spettatori, un dato sostanzialmente in linea con i 248,7 milioni della stagione 2023/24 (in leggero calo dello 0,8%, fisiologico considerando il ricambio delle squadre o la partenza anticipata del campionato rispetto alla stagione precedente). Sul tema, l’AD della Lega Serie A Luigi De Siervo ha commentato che «complessivamente la stagione 2024/25 della Serie A è stata straordinaria, trainata da tutti i verdetti decisi solo all’ultima giornata. Questo equilibrio competitivo ha mantenuto alta la suspense, coinvolgendo tifosi in ogni parte d’Italia e del mondo. L’entusiasmo si è riflesso sia negli stadi, spesso gremiti nonostante le carenze infrastrutturali, sia davanti agli schermi, con l’audience totale dei broadcaster in linea con quella della scorsa stagione. Questo risultato è particolarmente significativo considerando l’impatto del nuovo format della Champions League, che ha portato molti big match in orari meno favorevoli, come le 18:00, influenzando la programmazione e, di conseguenza, gli ascolti».

Per fare un esempio su questo punto, è possibile analizzare gli ascolti di Juventus-Milan. Quest’anno l’andata è stata giocata alle 18:00 per via dell’impegno in Champions League del Milan il martedì successivo, perdendo circa 450mila spettatori rispetto allo scorso anno, quando la medesima sfida è stata giocata alle 20:45.

«Peraltro, al netto di quanti pirati continuano a vedere le partite illegalmente nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine e l’arrivo delle prime sanzioni ai fruitori che rubano il segnale. Il fenomeno della pirateria continua a sottrarre risorse vitali al calcio italiano, è fondamentale proseguire con determinazione in questa battaglia, sensibilizzando i tifosi sull’importanza di sostenere il calcio attraverso canali legali», ha aggiunto.

Serie A classifica ascolti 2024 2025 – Le rilevazioni di Auditel

Ormai da due stagioni, l’Auditel rileva anche l’audience delle partite su DAZN con la nuova misurazione Auditel Total Audience: per ogni gara vengono considerati sia gli ascolti DAZN di origine censuaria su tutti i dispositivi, sia gli ascolti DAZN provenienti dai canali satellitari distribuiti da Sky (Zona DAZN). Inoltre, tre partite a giornata vengono trasmesse anche dalla stessa Sky, e vengono rilevate sempre da Auditel.

Una misurazione che pesa non solo per valutare il reale interesse verso il campionato, ma anche per quanto riguarda la distribuzione dei diritti tv del campionato ai club, visto che un criterio di redistribuzione dei ricavi è appunto l’audience televisiva delle squadre. A tal proposito, va comunque specificato che il Decreto Lotti (che ha modificato la Legge Melandri) disciplina i criteri di ponderazione relativi alla quota di audience certificata.

L’articolo 9 del Decreto incarica la Lega Serie A di stabilire, mediante l’elaborazione di un algoritmo di ponderazione, dei criteri di riequilibrio per tenere conto della differente esposizione mediatica dovuta alla coesistenza delle due piattaforme (DAZN e Sky). Per fare un esempio, al netto del seguito della singola squadra, giocare alle 12.30 o alle 20.45 di domenica non è la stessa cosa in termini di ascolti e di conseguente ripartizione degli introiti.

Serie A classifica ascolti 2024 2025 – La stagione su DAZN

Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su DAZN, in vetta alla classifica troviamo la Juventus, con una media che supera un milione di spettatori a partita. I bianconeri sono gli unici a varcare questa soglia e alle loro spalle si trova l’Inter, con una media di circa 955mila spettatori, mentre il Napoli chiude il podio con 925mila seguaci medi, dato spinto sicuramente dalla cavalcata verso lo Scudetto.

Giù dal podio troviamo il Milan, che può contare su 876mila spettatori medi. Il club rossonero chiude la fascia delle big più seguite su DAZN, con il quinto posto che vede la Roma a quota 675mila spettatori. Per i giallorossi pesa in parte il numero di volte in cui le sfide sono state trasmesse in co-esclusiva anche da Sky: ben 18 per la formazione guidata da Ranieri (più di tutte in Serie A), mentre tra le altre big spiccano la Lazio (15 co-esclusive), ma anche Inter e Juventus (14 co-esclusive a testa). Guardando solamente a Inter, Juventus e Milan, le co-esclusive sono passate dalle 30 del 2023/24 alle 40 del 2024/25.

Complessivamente – considerando anche Zona DAZN – il totale degli ascolti ha toccato quota 194,5 milioni durante il campionato, con una flessione dell’6,9% rispetto ai quasi 209 milioni del 2023/24. Il calo per la piattaforma è legato alla variazione del sistema di scelta delle partite (con Sky che ha a disposizione più big match). Contestualmente, va segnalato anche un maggior numero di presenze allo stadio che potrebbe aver sottratto una piccola parte di pubblico alle televisioni e un andamento complicato in termini di prestazioni per alcune delle squadre notoriamente più seguite, Juventus e Milan su tutte. Questo scostamento dell’audience è da leggere tenendo a mente il nuovo sistema di co-esclusive, per evitare comparazioni fuorvianti tra i dati della stagione appena conclusa e quelli del 2023/24.

Serie A classifica ascolti 2024 2025 – I dati su Sky

Per quanto riguarda i dati degli ascolti solo su Sky, la Juventus è stata la squadra con la media ascolti più alta (939mila spettatori a partita) e anche quella con il maggior numero di spettatori complessivo. Al secondo posto si posiziona l’Inter, con una media di 794mila spettatori, mentre la terza piazza è del Milan. I rossoneri possono contare su una media di 671mila spettatori. Più indietro il Napoli, anche se il dato di circa 512mila spettatori medi è influenzato dal numero ridotto di partite trasmesse da Sky: solo cinque nel 2024/25.

In totale, gli ascolti su Sky hanno toccato quota 52,2 milioni durante tutta la stagione. In questo caso il risultato ha fatto registrare una crescita importante (+31,4%) rispetto a quello della passata stagione, principalmente per il maggior numero di big match a disposizione della pay-tv di Comcast (tra quelli scelti a tavolino e quelli decisi per ogni turno), seppur in co-esclusiva.

Serie A classifica ascolti 2024 2025 – I dati complessivi

Complessivamente, durante la stagione 2024/25 gli spettatori in tv sono stati pari a quasi 246,7 milioni. Il dato è sostanzialmente in linea – con un leggero calo dello 0,8% – rispetto ai 248,7 milioni di spettatori dell’anno passato, l’ultimo appartenente al ciclo di diritti televisivi precedente.

Dunque, tornando alla classifica per club, nella top tre in termini di ascolti per la stagione 2024/25 troviamo finora Juventus, Inter e Milan: i bianconeri davanti a tutti con 1,35 milioni di spettatori a partita, mentre i nerazzurri si sono fermati a quasi 1,25 milioni e i rossoneri quasi a 1,09 milioni. Sul quarto gradino troviamo il Napoli con 993mila spettatori e chiude la top 5 la Roma di Claudio Ranieri (915mila spettatori a gara).