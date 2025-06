Gli spettatori allo stadio in Europa nel 2024/25: dominio Premier League e Borussia Dortmund

Il muro giallo del Borussia Dortmund guarda tutti dall’alto verso il basso in termini di spettatori allo stadio in campionato anche nella stagione 2024/25, ma è la Premier League a dominare la classifica per quanto riguarda le leghe, mentre la Serie A continua a riempire sempre più gli stadi piazzandosi dietro solo allo stesso campionato inglese e la Bundsliga.

Sono questi i dati legati alle presenze allo stadio nel corso della annata appena conclusa, secondo i dati rielaboti da Calcio e Finanza in base alle indiscrezioni e alle cifre ufficiali rese note da club e leghe estere. Il quadro che emerge considerando i top 5 campionati d’Europa è di dominio delle leghe di Inghilterra e Germania, con l’Italia che tuttavia si è ancora messa nuovamente dietro la Liga spagnola.

Classifica spettatori stadio 2024 2025, il confronto tra le leghe

Nel dettaglio, infatti, la Premier League è in testa in termini di media spettatori, con 40.476 spettatori di media per ciascuna partita disputata nel corso del campionato 2024/24. A breve distanza si è piazzata invece la Bundesliga tedesca, con 38.655 spettatori di media. La Serie A invece sfonda per la seconda stagione consecutiva il tetto dei 30mila spettatori a partita (30.824), tenendosi alle spalle la Liga spagnola ferma a 30.016 tifosi a partita. Ultima la Ligue 1 francese che, nonostante un rilevante salto in avanti, ha chiuso con 27.948 spettatori in media per ciascuna partita.

In termini di riempimento medio, invece, a sorpresa la Serie A si avvicina alle big d’Europa. Il campionato italiano infatti ha registrato un riempimento medio pari al 92,4%, portandosi a breve distacco dalla Bundesliga (97%) e dalla Premier League (97,9%). Pià indietro invece le altre leghe, con la Ligue 1 che ha avuto una percentuale di riempimento pari all’86,7% rispetto all’81% della Liga.

Guardando anche al confronto con la stagione 2023/24, gli spettatori medi sono cresciuti in particolar modo in Premier League (+5%), nella Liga (+3,4%) e nella Ligue 1 (+3%), mentre sono rimasti sostanzialmente stabili in Serie A (-0,28%) e sono scesi di oltre il 2% in Bundesliga. In termini di riempimento, invece, il salto in avanti è stato realizzato dalla Serie A (+11,6%), mentre le altre leghe sono rimaste sostanzialmente stabili.

Classifica spettatori stadio 2024 2025, il confronto tra club

A trascinare in particolare i dati della Bundesliga sono Borussia Dortmund e Bayern Monaco, che nella stagione 2024/25 hanno sempre riempito i rispettivi stadi con una media rispettivamente di 81.365 e 75.000 spettatori per ciascuna delle 34 partite del campionato concluso nelle ultime settimane.

Sul terzo gradino del podio invece si è piazzato il Manchester United, con 73.815 spettatori, davanti al Real Madrid (72.692 spettatori) e al Milan (71.545 spettatori). Nella top 10, inoltre, trovano spazio anche l’Inter (70.124 spettatori) e la Roma (62.625 spettatori), mentre allargando alla top 20 in totale troviamo sette club della Premier League, sei club della Bundesliga, tre club di Serie A, tre club della Liga e due club di Ligue 1.

Classifica spettatori stadio 2024 2025, il tasso di riempimento

Guardando infine alla graduatoria dei club sul riempimento medio, anche qui il dominio è tutto della Bundesliga: ben cinque squadre hanno avuto un riempimento del 100%, mentre altre quattro del 99%. Nella top 20 per riempimento trovano spazio anche altre nove squadre di Premier League (con il West Ham e il Newcastle che hanno fatto registrare una media del 99,9%) e due squadre di Ligue 1. Tra le italiane, la prima squadra di Serie A è il Cagliari (97,95% di riempimento) che si piazza al 28° posto, mentre il Como (97,15%) è 33°.