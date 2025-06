Inter, Marotta: «Non ci spaventa questo momento imprevisto e di difficoltà»

Sono ore calde per il futuro sportivo dell’Inter con la società nerazzurra alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la decisione di Simone Inzaghi di non continuare insieme dopo quattro stagioni e sei titoli conquistati.

A proposito di questa situazione venutasi a creare dopo l’addio di Inzaghi è intervenuto quest’oggi il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, presente ai funerali dell’ex patron nerazzurro Ernesto Pellegrini: «Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene dell’Inter e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni».

Nelle ultime ore, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è partito per Londra nel tentativo di parlare e convincere Cesc Fabregas dopo le parole di totale chiusura arrivate dal presidente del Como, Mirwan Suwarso, che sono state seguite a breve giro di posta proprio da quelle del tecnico spagnolo che ha confermato di credere fortemente nel progetto lariano nel quale spera di continuare. Sullo sfondo, fino a questo momento, la candidatura di Roberto De Zerbi.