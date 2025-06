L’Inter ha annunciato ufficialmente il suo primo acquisto del mercato estivo. Si tratta del centrocampista croato Petar Sucic, che vestirà la maglia nerazzurra a partire dal nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, in partenza a metà giugno. L’arrivo del giocatore era noto sin da gennaio, ma ora – in attesa di conoscere la nuova guida tecnica – è arrivato anche il momento del comunicato ufficiale.

Il club nerazzurro, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata sul calciomercato, ha convinto la Dinamo Zagabria con un’offerta da 14 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus. Nell’accordo con il centrocampista – che rinforzerà un reparto in evoluzione – sarebbe prevista anche una clausola rescissoria, mentre in favore della società croata sarebbe prevista una percentuale sulla rivendita.

Si tratta di un investimento in perfetto stile Oaktree (il fondo che ha rilevato ormai quasi un anno fa la proprietà dell’Inter da Steven Zhang): un giovane che arriva da un’esperienza di buon livello e che ha già “assaggiato” il palcoscenico della Champions League, ma con margini importanti per valorizzarsi. Ma come impatterà questa operazione sul bilancio del club? Quanto costerà ai nerazzurri l’acquisto di Sucic?

Sucic stipendio Inter – Le cifre dell’operazione

Come detto, il calciatore sarebbe arrivato per 14 milioni di euro e avrebbe firmato – secondo le indiscrezioni – un contratto di cinque anni. Se così fosse (l’Inter non ha indicato la durata del contratto nell’annuncio ufficiale), la quota ammortamento per la stagione 2025/26 sarà pari a 2,8 milioni di euro circa.

A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio del calciatore, che dovrebbe ammontare a 1,5 milioni netti a stagione (2,78 milioni di euro lordi, ricordando che per i calciatori in arrivo dall’estero, i club non possono più beneficiare degli sgravi previsti dal Decreto Crescita). Se queste fossero le cifre esatte, il costo complessivo per il 2025/26 sarebbe pari a 5,58 milioni di euro.