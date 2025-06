Non solo Champions, Qatar Airways sponsor anche del Mondiale per Club

Manca sempre meno all’inizio della prima edizione del Mondiale per Club organizzato dalla FIFA che prenderà il via nella notte italiana fra il 14 e il 15 giugno con la partita inaugurale che vedrà protagonista l’Inter Miami di Lionel Messi, ma anche di Jordi Alba, Luis Suarez e Sergi Busquets, contro gli egiziani dell’Al Ahly.

In attesa di vedere le 32 squadre partecipanti, fra cui Inter e Juventus in azione, la FIFA ha annunciato oggi un nuovo ingresso per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Infatti, anche in occasione del Mondiale per Club continuerà la partnership, iniziata nel 2017, fra il massimo organo del calcio mondiale e Qatar Airways, compagni aerea di bandiera del paese medio orientale che vanta rapporti commerciali con la UEFA, ma anche con Inter e Paris Saint–Germain.

Un accordo che la compagnia aerea ha così comunicato: «La compagnia si trova in un contesto ormai familiare, sulla scia del suo storico “triplete di sponsorizzazioni”, in cui Qatar Airways è stata Partner Aereo Ufficiale della UEFA Champions League, nonché sponsor di entrambe le finaliste – Inter e Paris Saint-Germain. Entrambe queste squadre parteciperanno anche alla FIFA Club World Cup, dove Qatar Airways offrirà ai tifosi esperienze esclusive durante il torneo e sarà protagonista nella brandizzazione dell’evento».

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, l’ingegnere Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: «Il nuovo accordo con la FIFA sottolinea ciò che per noi è più importante: collaborare con il vertice dello sport per avvicinare i tifosi all’azione. La presenza di Qatar Airways in questo torneo rivoluzionario va oltre il branding, poiché puntiamo a migliorare l’esperienza dei tifosi e a connetterli grazie alla nostra rete globale di oltre 170 destinazioni, con 11 aeroporti di accesso negli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di essere qui e di svolgere il nostro ruolo nel riunire giocatori, ufficiali e tifosi grazie al potere del calcio e dei viaggi internazionali».

Ed ecco il commento del presidente della FIFA Gianni Infantino: «Siamo entusiasti di approfondire la nostra partnership con Qatar Airways mentre iniziamo questo nuovo ed emozionante capitolo con la FIFA Club World Cup – un momento davvero storico per il calcio mondiale. La loro passione per l’eccellenza e la capacità di connettere le persone in tutto il mondo li rendono il partner ideale per questo straordinario nuovo torneo, che riunirà 32 dei migliori club del mondo in una celebrazione senza precedenti. Per la prima volta, il calcio per club unirà davvero il mondo – e Qatar Airways sarà un partner fondamentale della FIFA Club World Cup per realizzare tutto ciò».