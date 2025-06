Nella giornata di ieri, i club della Premier League inglese hanno deciso all’unanimità di prorogare il tetto attuale di 30 sterline (poco più di 35 euro, al cambio attuale) per il prezzo dei biglietti per i tifosi in trasferta. La stagione 2025/26 sarà la decima consecutiva in cui sarà in vigore questo limite. Dalla sua introduzione nel 2016, la percentuale di presenze per le partite in trasferta è aumentata dall’82% al 91%.

«La Premier League e i club riconoscono i costi aggiuntivi che i tifosi devono sostenere per seguire la propria squadra durante la stagione, e il contributo straordinario che danno all’atmosfera delle partite», si legge in una nota ufficiale del massimo campionato di calcio inglese.

Nel 2023 è stato introdotto uno “Standard per il Coinvolgimento dei Tifosi”, volto a rafforzare l’impegno dei club della Premier League a garantire un dialogo duraturo e significativo con i propri sostenitori. Il totale dei tifosi in trasferta presenti nelle 380 partite della stagione 2024/25 di Premier League è stato di 953.420.