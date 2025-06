Como, il presidente Suwarso blinda Fabregas: «Non lascerà il club» 

Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato del futuro di Cesc Fabregas, allenatore spagnolo che ha ben figurato in questa stagione e che è stato accostato alla panchina dell’Inter come successore di Simone Inzaghi.

Il numero uno del club lariano è intervenuto sul palco di SWXS London per parlare del futuro della società in vista della prossima stagione. Tutto ruota proprio attorno a Fabregas, contattato dall’Inter per il post Inzaghi. L’ex allenatore nerazzurro è partito questa mattina in direzione Parigi, prima di iniziare la sua nuova avventura con l’Al-Hilal in Arabia Saudita.

Suwarso ha blindato Fabregas per il futuro prossimo, almeno a parole, rivelando che il progetto del Como è a lungo termine: «Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club».

Nonostante l’interesse dell’Inter, che attende una risposta dallo spagnolo, Suwarso ha specificato che l’intenzione del Como è quella di proseguire il proprio progetto tecnico puntando sull’ex centrocampista, escludendo una sua partenza imminente. Bisognerà vedere se la situazione cambierà nelle prossime ore o se l’Inter virerà su nomi alternativi.