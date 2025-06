Rai, da Rao ad Alibrandi: nuovo giro di poltrone per le radio

Domani si svolgerà il Consiglio di Amministrazione della Rai. Sul tavolo, molto probabilmente, ci saranno diversi curricula per la nomina dei dirigenti nei principali incarichi, in particolare nel settore radiofonico e in alcune direzioni strategiche dell’azienda.

Come riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, a spiccare è la proposta per la nomina di Nicola Rao alla guida del Giornale Radio e di Radio1, in sostituzione di Francesco Pionati, prossimo al pensionamento. Per la direzione di Radio2, invece, l’Ad Giampaolo Rossi ha indicato Giovanni Alibrandi, che andrebbe a sostituire Simona Sala. In questo caso, essendo una struttura non editoriale, il parere del CdA non è vincolante, mentre per Rao lo è.

Nomine radio Rai – Nuovi incarichi anche in altre aree

Domani, inoltre, l’amministratore delegato comunicherà anche una serie di nuovi incarichi in altre aree della struttura. Fabrizio Casinelli sarà proposto per la direzione della Comunicazione Rai, lasciando così la responsabilità dell’Ufficio Stampa, incarico che sarà affidato a Incoronata Boccia, attuale vice direttrice del Tg1. Boccia sarà nominata Direttrice dell’Ufficio Stampa, entrando quindi ufficialmente nel perimetro dirigenziale dell’azienda.

Infine, anche la direzione di Rai Libri è destinata a cambiare guida. Secondo le ultime indiscrezioni, sarà Adriano Monti Buzzetti, attuale responsabile della cultura al Tg2, a prendere il posto di Roberto Genovesi, passato lo scorso aprile alla Direzione Rai Kids. Infine, la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, struttura di riferimento per la formazione giornalistica del servizio pubblico, sarà diretta nel prossimo futuro da Flavio Mucciante.