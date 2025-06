Mondiale per Club, ufficiali le 32 qualificate: c'è anche il Los Angeles FC 

Il 32° e ultimo club a qualificarsi per il Mondiale per Club a 32 squadre è stato definito questa notte, quando il Los Angeles Football Club ha conquistato l’accesso alla fase finale della competizione con una straordinaria rimonta per 2-1 contro il Club America ai tempi supplementari al BMO Stadium in California, dopo aver trovato il pareggio solo all’89° minuto.

Davanti a una folla di 20.714 spettatori, i “Black and Gold” si sono guadagnati il diritto di rappresentare la Concacaf e gli Stati Uniti nel Gruppo D della competizione, aggiungendo un altro capitolo indimenticabile alla loro rapida e crescente storia. Il Los Angeles Football Club affronterà ora:

il Chelsea FC (Inghilterra)

l’ Espérance Sportive de Tunis (Tunisia)

Il CR Flamengo (Brasile)

Tutte le squadre saranno protagoniste nel Gruppo D del nuovo torneo FIFA a 32 squadre, che inizierà all’Hard Rock Stadium di Miami sabato 14 giugno, con l’incontro tra i giganti egiziani dell’Al Ahly FC e l’Inter Miami CF. La squadra di Steve Cherundolo disputerà le partite della fase a gironi ad Atlanta (16 giugno), Nashville (20 giugno) e Orlando (24 giugno). Ogni partita del torneo sarà trasmessa in diretta e gratuitamente in tutto il mondo su DAZN.

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino si è congratulato il Los Angeles Football Club per la qualificazione a questo torneo inaugurale – un evento che riunirà le squadre di club più vincenti di ogni continente del mondo per 30 giorni di competizione d’élite e d’ispirazione.

«Congratulazioni al Los Angeles Football Club per la qualificazione alla nuova FIFA Club World Cup 2025» ha dichiarato Infantino. «Vi auguro il meglio per questo torneo globale e inclusivo che incoronerà i Campioni del Mondo per Club ufficiali della FIFA. In bocca al lupo per le vostre partite del girone, LAFC, ad Atlanta, Nashville e Orlando».

Con la qualificazione alla FIFA Club World Cup 2025, il Los Angeles FC ha ottenuto anche un notevole premio sul fronte economico. Il club riceverà 9,55 milioni di dollari statunitensi per l’accesso alla fase a gironi e avrà ora la possibilità di competere per ulteriori premi, all’interno di un montepremi totale da 1 miliardo di dollari.

Nei giorni scorsi l’Inter, attraverso il bilancio di Inter Media and Communication, il club nerazzurro ha svelato che «il premio garantito per la partecipazione della squadra alla Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 ammonta a 24,35 milioni di dollari statunitensi (21,6 milioni di euro circa, al cambio attuale, ndr), al lordo di eventuali ritenute fiscali e altre spese che possono essere direttamente detratte. Ulteriori ricavi dipenderanno dalle prestazioni nel torneo», si legge nel documento.