Inter, Inzaghi: «Sarò in panchina al Mondiale per Club? Ora non lo so»

“Se sarò al 100% negli USA per il Mondiale per Club? Non so rispondere a questa domanda, in questo momento sono venuto per educazione e rispetto. Questa sconfitta mi amareggia moltissimo. Dalle sconfitte si esce più forti, sembra una frase fatta ma è già andata così. Bisogna tenere la testa alta sapendo che di fronte a noi abbiamo trovato una squadra più forte che ha vinto con merito”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo il ko in finale di Champions League contro il PSG.

“Non abbiamo fatto una finale nel modo migliore, alla fine ho ringraziato i ragazzi per tutto quello che hanno fatto. Non abbiamo vinto titoli ma sono orgoglioso di quello che hanno fatto – ha aggiunto -. Come si supera? Sappiamo che dalle sconfitte bisogna uscirne più forti. Stasera è una sconfitta che fa male come Istanbul. Stasera siamo arrivati più stanchi del PSG, non abbiamo giocato bene tecnicamente. Sapevamo che erano più forti, ma siamo stati anche meno bravi, abbiamo ampiamente meritato la sconfitta”.

“C’è troppa delusione e amarezza per parlare del futuro. Abbiamo dato tutto quello che avevamo da luglio, adesso parlare del futuro di Inzaghi mi sembrerebbe riduttivo. Si potrà parlare di zero titoli, ma bisogna rendere onore a questi ragazzi che hanno messo in campo sempre tutto quello che avevano, non li cambierei con nessuno al mondo”.

“Cosa serve a questa Inter per ripartire? Si riparte da una società forte che abbiamo alle spalle che ha già fatto due acquisti, sa che dovrà farne altri ma non ci hanno mai fatto mancare nulla. Hanno detto a me e alla squadra che sono orgogliosi di quanto fatto, ora c’è tanta amarezza. Purtroppo come Istanbul non siamo riusciti a coronare il nostro percorso, ora c’è delusione. Purtroppo ci siamo già passati, bisognerà ripartire più forti tutti insieme”.