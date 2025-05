Inter, Marotta: «Serata storta ma sul futuro di Inzaghi non cambia nulla»

“Il futuro di Inzaghi? Non cambierà nessuna valutazione, con lui ci incontreremo in settimana. Ha un anno di contratto ma ha dimostrato in quattro anni di essere all’altezza del ruolo che ricopre. Non è una serata negativa che cancella i meriti”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG.

“È stata una serata negativa, l’avversario ci ha surclassato in tutto e mi sembra evidente che sia meritata. Non inficia nella stagione, se prendiamo in esame il cammino in Champions. Ci dispiace per questa prestazione, è stata una serata assolutamente negativa, ci dispiace anche per i tanti tifosi”.

“Era molto difficile arrivare in finale, ci siamo riusciti con grandissimo in merito dopo aver superato tra le altre Bayern e Barcellona. Siamo caduti stasera in modo fragile, ringrazio i giocatori e il mister, abbiamo fatto 59 partite e abbiamo dimostrato che questo gruppo e questa società meritano il palcoscenico. Onore e merito agli avversari, si chiude una parentesi”