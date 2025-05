Il PSG è Campione d’Europa. Grazie alla vittoria per 5-0 nella finalissima contro l’Inter di Monaco di Baviera, i francesi conquistano la prima storica Champions League nella storia del club. Gli uomini di Luis Enrique hanno vissuto un inizio complicato nella massima competizione europea, ma poi sono riusciti a eliminare nell’ordine, Brest (ai playoff), Liverpool, Aston Villa e Arsenal.

Dopo aver fallito la finale del 2020 contro il Bayern Monaco, il patron Nasser Al Khelaifi riesce così a conquistare quella Champions League a lungo inseguita e solamente sfiorata. Ci riesce proprio nella stagione successiva all’addio a parametro zero, con tanto di caso giudiziario aperto fra le parti, dell’ex stella Kylian Mbappé, ora al Real Madrid, proprio il club più vincente nella storia della massima competizione europea.

Una grande stagione per Marquinhos e compagni che centrano così il Triplete grazie anche al successo in Ligue 1, mai in discussione, e alla vittoria di settimana scorsa della Coppa di Francia. Si tratta del primo trofeo europeo con i club per Gianluigi Donnarumma, grande protagonista per tutta la stagione, che con l’Italia ha già conquistato l’Europeo nel 2021, dove fu anche eletto come miglior giocatore della rassegna continentale.

Le Champions League vinte dal PSG

2024-25

Gli altri trofei nel palmarès