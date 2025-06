La stagione 2024/25 si è conclusa con la finale di Champions League tra PSG e Inter, ma il calcio è già pronto a ripartire. I calciatori saranno impegnati con le Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali 2026 nei prossimi giorni, per poi tuffarsi nuovamente nelle sfide tra club con il primo Mondiale per Club a 32 squadre della FIFA, in programma negli Stati Uniti d’America da metà giugno.

Una competizione che ha messo la FIFA nella condizione di creare una nuova finestra di trasferimenti a inizio giugno, in modo da aiutare in particolare le società che parteciperanno alla manifestazione ma non solo. Proposta accolta anche dalla FIGC, che ha aperto dunque oggi la prima sessione di mercato della sua estate: le operazioni si potranno portare a termine tra il 1° e il 10 giugno e riguarderanno tutte le squadre di Serie A.

Calciomercato Serie A date – La finestra di giugno

«In base al regolamento, le Associazioni Membre FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata», aveva spiegato la FIFA.

Lo scorso novembre, così, il Consiglio federale aveva autorizzato l’apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dal 1° al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juventus e Inter alla nuova Coppa del Mondo per Club. La sessione – che si apre oggi – consentirà a tutti i club (non solo quelli coinvolti nella competizione) di tesserare nuovi calciatori. Una novità messa nero su bianco quando è stato pubblicato il comunicato legato ai «termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2025/2026, per le società di Serie A, Serie B e Serie C».

Calciomercato Serie A date – I dettagli

La prima finestra, valida solo per i club della Serie A 2024/25 (che potranno depositare i contratti di acquisto e cessione dei giocatori, mentre le altre leghe italiane potranno eventualmente solo cedere), avrà così i seguenti termini a livello di calendario:

dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Durante questa finestra, inoltre, potranno anche essere depositate le risoluzioni di accordi di prestito così come la conversione del prestito in operazione a titolo definitivo.

Inoltre, la FIGC ha ufficializzato nelle scorse settimane anche le date per l’esercizio dei «diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024», che quindi deve essere effettuato in questa prima sessione: