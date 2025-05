GP Barcellona in streaming gratis: dove vedere la gara di Formula 1

Dove vedere GP Barcellona in streaming gratis? Il GP di Spagna (a Barcellona) è uno degli eventi più attesi della stagione di Formula 1. La nona tappa del Mondiale 2025 si correrà domenica 1° giugno sullo storico circuito di Montmelò. Se ti stai chiedendo GP Barcellona in streaming gratis e come seguire tutta l’azione della F1, sei nel posto giusto: continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su orari e diretta.

GP Barcellona in streaming gratis, le qualifiche

Pole position per Oscar Piastri, la quarta in carriera, che partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Spagna. Al suo fianco in prima fila Lando Norris per l’uno-due papaya. Terzo posto per Max Verstappen con la Red Bull che registra l’ultimo posto di Tsunoda. In seconda fila ci va anche George Russell con la Mercedes. Bene Lewis Hamilton che porta la Ferrari al quinto posto davanti a Kimi Antonelli. Charles Leclerc solo settimo che ha scelto di fare solo un time attack all’inizio del Q3 e poi è rimasto fermo ai box quando tutti miglioravano per risparmiare un set di gomme per la gara.

Griglia di partenza GP Barcellona 2025

Per chi cerca informazioni su GP Barcellona in streaming gratis o vuole seguire la gara, ecco la griglia ufficiale:

Oscar Piastri – 1:11.546 (McLaren-Mercedes) Lando Norris – 1:11.755 (McLaren-Mercedes) Max Verstappen – 1:11.848 (Red Bull-Honda RBPT)George Russell – 1:11.848 (Mercedes) Lewis Hamilton – 1:12.045 (Ferrari) Kimi Antonelli – 1:12.111 (Mercedes) Charles Leclerc – 1:12.131 (Ferrari) Pierre Gasly – 1:12.199 (Alpine-Renault) Isack Hadjar – 1:12.252 (Racing Bulls-Honda RBPT) Fernando Alonso – 1:12.284 (Aston Martin-Mercedes) Alexander Albon – 1:12.641 (Williams-Mercedes) Gabriel Bortoleto – 1:12.756 (Sauber-Ferrari) Liam Lawson – 1:12.763 (Racing Bulls-Honda RBPT) Lance Stroll – 1:13.058 (Aston Martin-Mercedes) Oliver Bearman – 1:13.315 (Haas-Ferrari) Nico Hulkenberg – 1:13.190 (Sauber-Ferrari) Esteban Ocon – 1:13.201 (Haas-Ferrari) Carlos Sainz – 1:13.203 (Williams-Mercedes) Franco Colapinto – 1:13.334 (Alpine-Renault) Yuki Tsunoda – 1:13.385 (Red Bull-Honda RBPT)

Orari GP Barcellona 2025

Se ti interessa seguire il GP Barcellona in streaming gratis o comunque sapere quando collegarti, ecco gli orari della diretta:

Domenica 1° giugno

13:30 – Paddock Live

15:00 – Gara F1

17:00 – Paddock Live Post-Gara

17:30 – Debriefing

18:00 – Notebook

18:15 – Race Anatomy

GP Barcellona in streaming gratis, la gara in diretta

Il GP di Barcellona sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini con il commento tecnico di Marc Gené. Approfondimenti e analisi in studio con Matteo Bobbi, Ivan Capelli, Roberto Chinchero e Vicky Piria. Per chi desidera seguire l’intero evento in modo completo, Sky e NOW restano le uniche opzioni legali e ufficiali. L’approfondimento finale post-gara sarà a cura di Fabio Tavelli con Race Anatomy.