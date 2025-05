Calcio in lutto: è morto Ernesto Pellegrini, ex patron dell’Inter

Il calcio è in lutto. All’età di 84 anni è morto Ernesto Pellegrini, storico proprietario e presidente dell’Inter, che guidò il club nerazzurro dal 1984 al 1995, prima di cedere le quote del club a Massimo Moratti. Classe 1940, Pellegrini è stato presidente e amministratore delegato di Pellegrini S.p.A., società che oggi comprende ristorazione collettiva e commerciale, servizi di Welfare aziendale (buoni pasto in primis), distribuzione automatica, pulizia e sanificazione ambientale, vendita di carni fresche e di derrate alimentari.

Ernesto Pellegrini acquistò l’Inter nel 1984, diventandone il diciassettesimo Presidente della sua storia. Sotto la sua gestione la squadra conquistò il tredicesimo scudetto nella stagione 1988/89, passato alla storia come “lo scudetto dei record” per i 58 punti conquistati in 34 partite (allora la vittoria valeva solo 2 punti).

Sempre nel 1989 vinse la Supercoppa Italiana e nel 1991, dopo ventisei anni senza vittorie in Europa, conquistò la Coppa UEFA battendo in finale la Roma. L’ultimo trofeo ottenuto sotto la sua gestione è la Coppa UEFA conquistata nel 1994, vincendo la finale contro il Salisburgo.

L’Inter lo ha ricordato così sui propri canali social: «Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari».