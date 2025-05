Chi è Diego Lopez? La situazione dirigenziale della Juventus è in continua evoluzione. All’inizio della prossima settimana, tra lunedì e martedì, sono attese le ufficializzazioni dell’arrivo di Damien Comolli (ormai ex presidente del Tolosa) nel ruolo di direttore generale e della separazione da Cristiano Giuntoli, dopo appena una stagione in bianconero.

Comolli, affiancato da un Giorgio Chiellini sempre più centrale nel nuovo corso, è pronto a mettere la propria esperienza a disposizione del club, ma non solo per la scelta dell’allenatore. Secondo quanto riporta Tuttosport, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile rinforzo dirigenziale proveniente dalla Ligue 1, la stessa da cui arriva Comolli. Il nome più quotato è quello dello spagnolo Diego Lopez.

Chi è Diego Lopez? Da Leao e Osimhen alla cessione di Khusanov

Ma chi è Diego Lopez? La recente separazione tra il dirigente e il Lens potrebbe essere solo una coincidenza, ma il tempismo non passa inosservato. Si tratta di un dirigente che ha unito l’analisi dei dati a un lavoro costante sul campo, visionando talenti in tutta Europa. Dopo gli inizi come scout, Lopez ha scalato le gerarchie in Francia, diventando uno dei più giovani direttori sportivi nei cinque top campionati europei. In passato ha lavorato al Monaco, al Lille, al Bordeaux e, infine, al Lens, dove ha raggiunto l’apice della sua carriera.

Nato a Valencia, Lopez è francese d’adozione. Con il Lens ha fatto parlare di sé soprattutto nell’ultima finestra di mercato invernale, riuscendo a vendere il difensore uzbeko Abdukodir Khusanov al Manchester City per 40 milioni di euro. Negli anni passati, Lopez ha collaborato con Luis Campos al Lille, club che è riuscito a scoprire e valorizzare talenti come Osimhen, Leao e Gabriel Magalhaes.

L’eventuale arrivo di un nuovo direttore sportivo non escluderebbe comunque un ritorno a Torino di Matteo Tognozzi. In caso di ritorno, Tognozzi (che negli ultimi 16 mesi ha ricoperto il ruolo di Direttore sportivo al Granada) potrebbe prendere le redini dell’area scouting con un ruolo più ampio e maggiori responsabilità rispetto a quando lasciò la Juventus, nell’ottobre 2023.