Sala sul valore di San Siro: «Fiducia nelle stime, ma verifica per diligenza»

Come anticipato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, il Comune di Milano ha affidato al Politecnico e all’Università Luigi Bocconi la verifica del valore delle aree di San Siro, ma per il sindaco Giuseppe Sala si tratta di un passaggio di «maggiore diligenza», non di sfiducia nella stima iniziale.

«Non pensiamo che la valutazione dell’Agenzia delle Entrate sia inadeguata – ha spiegato Sala a margine del convegno “La fine del sistema infinito” – ma vista la delicatezza del tema e le contestazioni in Consiglio comunale, vogliamo rafforzare il procedimento con un’analisi aggiuntiva. Se dovessi scommettere, direi che la stima sarà confermata».

La decisione segue i rilievi mossi dal Comitato Sì Meazza e alcune opposizioni, secondo cui il valore stimato sarebbe troppo basso rispetto al potenziale edificabile dell’area. Ma Sala rassicura: «La valutazione dell’Agenzia è stata condotta con grande analisi e dettaglio».

Non si fa attendere la replica polemica del capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi, che accusa: «Abbiamo contestato da subito quella stima, sembrava un favore alle squadre. Ora persino il sindaco fa un passo indietro, ma senza neanche scusarsi. E affidare la verifica al Politecnico è surreale: fu proprio quell’Ateneo, con una perizia firmata dall’allora rettore, a sostenere in Consiglio che il Meazza non era ristrutturabile. Dalla padella alla brace».