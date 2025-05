Politecnico e Bocconi collaboreranno col Comune di Milano per San Siro Siro

Spuntano anche due prestigiose Università milanesi tra gli attori protagonisti del grande piano per la realizzazione di un nuovo stadio a San Siro. Si tratta del Politecnico di Milano e dell’Università Luigi Bocconi, istituti con il quale il Comune del capoluogo lombardo – come emerge da documenti consultati da Calcio e Finanza – hanno siglato una collaborazione.

Ma da dove nasce questa intesa? Come si legge nei documenti, il Comune di Milano intende proseguire nell’attuazione del piano di rigenerazione urbana, legato al progetto del nuovo stadio e all’attuazione di alcuni interventi contenuti nell’inquadramento “Mosaico San Siro”, ponendo particolare attenzione all’implementazione di interventi migliorativi della qualità delle aree ed a servizi dedicati ai diversi target della cittadinanza.

Come noto, l’Amministrazione è chiamata a valutare la proposta di acquisto presentata da Inter e Milan e sarà avviata la fase di negoziazione. «Il compendio costituito dall’ambito GFU San Siro, comprensivo dello Stadio Meazza, costituisce una tipologia immobiliare non ordinaria e per tale bene l’applicazione di procedimenti diretti di stima del più probabile valore di mercato appare inadeguata, anche in considerazione della complessità del quadro urbanistico ed edilizio e del lungo periodo di sviluppo dell’intera operazione proposta», si legge.

«È interesse, pertanto, dell’Amministrazione che il processo di analisi nell’ambito degli approfondimenti tecnici in corso sia supportato da una metodologia scientifica, a garanzia di imparzialità e di tutela degli interessi pubblici coinvolti. Nell’ambito del ruolo riconosciuto alle Università milanesi quali partner strategici del Comune di Milano per interpretare e sostenere le trasformazioni in atto e a fronte della elevata esperienza nella realizzazione di attività di studio, ricerca scientifica e supporto alle Istituzioni relativamente ai processi di rigenerazione urbana e territoriale, alle politiche pubbliche per la città, alla programmazione negoziata, nonché alla valutazione della sostenibilità degli investimenti immobiliari in una prospettiva di partenariato pubblico-privato, il Politecnico di Milano e l’Università Commerciale L. Bocconi, nell’ambito delle rispettive attività di ricerca e analisi scientifica, hanno interesse a collaborare con il Comune nel procedimento in corso relativo alle aree della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio G. Meazza», prosegue il Comune di Milano.

La collaborazione si inserisce nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto il 27 gennaio 2023 tra il Comune di Milano e le Università milanesi per l’attuazione di iniziative congiunte di collaborazione, finalizzate alla promozione, sviluppo, innovazione ed internazionalizzazione nell’ambito dei progetti previsti nel programma del mandato 2021-2026.

L’obiettivo dell’attività «è quello di fornire strumenti metodologici e criteri analitici utili alla comprensione e alla valutazione tecnica di tali aspetti, funzionali al procedimento amministrativo in corso; il contributo scientifico allo sviluppo di criteri metodologici utili alla fase di confronto tra le Parti».

Ma come si svolgeranno le attività previste da questa collaboraizone? Le attività che svolgeranno il Politecnico e l’Università Bocconi «si articolano nell’assistenza al processo di analisi e valutazione della proposta di acquisizione concernente le aree della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio G. Meazza. La peculiarità dell’area oggetto di studio, determinata dalla coesistenza di problematiche di natura economica, ambientale e sociale, unitamente all’imperativo di conciliare finalità di sviluppo con la tutela di interessi pubblici, conferisce al caso una notevole importanza per l’applicazione di modelli teorici e strumenti di valutazione e ausilio decisionale». In totale, sono tre le fasi previste.

Fase 1: Analisi preliminare della documentazione. Attività:

Verifica della documentazione, dei termini economici e legali proposti

Analisi, studio e verifica della documentazione tecnico-economica relativa alla Stima del valore venale dell’ambito GFU San Siro, con particolare riferimento alla stima effettuata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio in data 31 ottobre 2024.

Richiesta di eventuali chiarimenti/integrazioni documentali

Output: Consultazione interna con i diversi soggetti coinvolti e nota riepilogativa con le principali osservazioni.

Fase 2: Approfondimento sulla relazione di stima dell’Agenzia delle Entrate. Attività:

Identificazione e categorizzazione delle osservazioni critiche o Verifica della validità nell’applicazione dei principali metodi di stima

Verifica della validità di metodologie di stima alternative

Output: Redazione di una relazione sulla validità delle conclusioni

Fase 3: ulteriori approfondimenti metodologici da concordare tra le Parti nell’ambito degli obiettivi dell’Accordo Applicativo. Il Comune di Milano metterà a disposizione le informazioni, dati, documenti e provvedimenti utili allo sviluppo della collaborazione; inoltre fornirà le indicazioni per lo sviluppo delle attività, in relazione ai tempi del procedimento in corso.

Il Politecnico e l’Università Bocconi, tramite i Referenti designati, parteciperanno ai tavoli di lavoro coordinati dalla Direzione Generale del Comune di Milano e accompagneranno il Comune nel processo di analisi e di valutazione metodologica che si svilupperà nell’ambito degli approfondimenti tecnici in corso.