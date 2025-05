Valon Behrami torna al Watford: sarà il nuovo Direttore sportivo

Valon Behrami torna al Watford. Nessun ripensamento per lo svizzero dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2022, ma si tratta di un nuovo ruolo nella società inglese di proprietà della famiglia Pozzo (che milita nella Championship inglese), che proprio in queste settimane ha concluso la cessione dell’Udinese a un gruppo di investitori provenienti dagli Stati Uniti, ma di cui non si conoscono i dettagli.

Behrami, che al Watford ha giocato per due stagioni prima di tornare in Italia proprio vestendo la maglia dell’Udinese, andrà a ricoprire la carica di Direttore sportivo e lavorerà a stretto contatto, come riporta l’emittente svizzera RSI, con Gianluca Nani.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, l’ex centrocampista classe 1985 aveva intrapreso la carriera di commentatore che portava avanti sia in Svizzera, proprio presso la RSI, sia in Italia, come uno dei talent di DAZN, piattaforma di sport in streaming che detiene i diritti tv della Serie A fino al 2029.

Questa nuova avventura, se confermata, lo porterà inevitabilmente lontano, per il momento, da DAZN che – a quanto apprende Calcio e Finanza – oltre ad essere al lavoro per alcune novità relative al Mondiale per Club in partenza a breve (che trasmetterà per intero e gratuitamente), sta lavorando anche a novità per la prossima stagione di Serie A.