L’UEFA modifica le norme sulle liste per gli Europei Under 21: le novità in chiave Mondiale per Club

Manca sempre meno al Mondiale per Club, che inizierà negli Stati Uniti il prossimo 15 giugno, e proprio in vista della prima edizione del torneo FIFA, la UEFA ha messo mano alle proprie norme riguardanti gli Europei Under 21 che si giocheranno anche loro a partire dal mese di giugno.

«Il torneo finale UEFA Under 21 del 2025 coinciderà con la prima edizione della Coppa del Mondo per Club FIFA – si legge nella lettera circolare pubblicata dalla UEFA –. Le federazioni nazionali partecipanti alle finali Under 21 dovranno presentare le liste definitive dei giocatori entro il 4 giugno 2025, mentre i club coinvolti nella Coppa del Mondo per Club dovranno confermare le proprie liste entro il 10 giugno 2025.

Al fine di consentire alle squadre nazionali Under 21 di modificare le liste ufficiali dopo la scadenza sopra menzionata, nel caso in cui uno o più dei loro giocatori o portieri vengano convocati per la Coppa del Mondo per Club FIFA, è stata aggiunta la seguente frase al paragrafo 44.04 del regolamento della competizione Under 21:

I giocatori e i portieri convocati per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 possono essere sostituiti nella lista dei 23 giocatori registrati per il torneo finale prima della prima partita della loro squadra

Questa modifica intende garantire la flessibilità necessaria per gestire la sovrapposizione tra i due tornei e tutelare l’integrità delle rose delle nazionali Under 21».