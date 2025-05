Ufficiale, Palladino lascia la Fiorentina: risolto il contratto con il club

Raffaele Palladino e la Fiorentina si separano dopo una sola stagione e dopo aver raggiunto il settimo posto in classifica, che ha portato alla quarta qualificazione consecutiva in Conference League. Torneo che in questa stagione si è concluso in semifinale per la formazione toscana, con l’eliminazione per mano del Real Betis.

«ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff», questo lo stringato comunicato ufficiale apparso nel primo pomeriggio odierno sul sito della società viola.

Palladino e la Fiorentina avevano sottoscritto il rinnovo di contratto a inizio maggio, prima della semifinale di ritorno al Franchi contro il Betis. Rinnovo che prolungava l’accordo fra le parti fino a giugno 2027 a più di 1 milione di euro netto a stagione. Una dimostrazione di fiducia reciproca dopo i primi rumors di una crisi nel rapporto che erano stati prontamente spazzati via da questa intesa, durata però meno di un mese.

Perché Palladino si è dimesso? Le ragioni dietro la separazione

Da quanto si apprende, la decisione di Palladino di presentare le dimissioni sarebbe maturata nella notte fra martedì e mercoledì tra martedì e mercoledì, dopo l’ultima riunione e dopo aver visto la semifinale Primavera al Viola Park. A quanto sembra la protesta organizzata dai tifosi, più contro proprietà e società che nei confronti dell’allenatore, non avrebbe pesato sulla decisione di Palladino.

Le indiscrezioni parlano di una unica grande ragione dietro questa decisione: le incomprensioni col direttore sportivo Pradè col quale il feeling, pur con dichiarazioni di facciata, non c’è stato. Dopo ogni sconfitta il direttore non ha mai perso occasione per attaccare il tecnico che dentro il Viola Park ha sempre avuto l’incondizionata stima di Rocco Commisso.

Dietro alla scelta di Palladino non ci sarebbe nessun altro club, visto che fino a settimana scorsa le parti stavano programmando la nuova stagione insieme. Ora bisognerà vedere cosa sceglierà di fare il tecnico, che potrebbe rimanere fermo un anno, ma soprattutto la Fiorentina che si trova a dover ripensare completamente l’anno che verrà iniziando a valutare diversi nomi, da Baroni a Tudor, che potrebbero lasciare rispettivamente Lazio e Juventus, o qualche nome libero sul mercato come Maurizio Sarri.