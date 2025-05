Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra, ha comunicato l’aggiornamento dei numeri relativi al terzo trimestre del 2024/25, che comprende i primi nove mesi di questa stagione calcistica.

«Alla data del presente rapporto – si legge nella nota –, le commissioni di sponsorizzazione contrattualizzate per l’esercizio in corso, con termine il 30 giugno 2025, ammontano a circa €102 milioni (ovvero €24 milioni in più rispetto al dato effettivamente registrato nell’esercizio chiuso il 30 giugno 2024)». Un dato in netto aumento rispetto al passato esercizio e in crescita rispetto all’ultimo aggiornamento di fine 2024.

Inter ricavi sponsor – I contratti più importanti

La cifra di 102 milioni di euro indicata dal club nerazzurro nel documento include: