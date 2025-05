Inter: «Stiamo valutando le opzioni per migliorare la posizione finanziaria»

L’Inter valuta opzioni per rifinanziare il bond da 400 milioni in scadenza a febbraio 2027. Lo ha scritto la stessa società nerazzurra nel report di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi da sponsor e diritti tv del club in chiave bond, mettendo nero su bianco l’ipotesi per la prima volta.

“Il 25 giugno 2024 – scrive il club ricostruendo gli ultimi passaggi -, approfittando delle favorevoli condizioni di mercato e avvalendoci dei servizi di un intermediario finanziario qualificato, abbiamo riacquistato un importo nominale di €15,0 milioni delle Obbligazioni. L’operazione è stata regolata in contanti dallo stesso intermediario il 3 luglio 2024, con un esborso complessivo di €14.786 mila, di cui €14.778 mila per il riacquisto delle Obbligazioni al prezzo di mercato inferiore al valore nominale (pari a 0,9852) e €8 mila relativi agli interessi maturati dal 1° luglio 2024 (data di inizio della maturazione della cedola) al 3 luglio 2024 (data di chiusura dell’operazione)”.

“Valutiamo periodicamente opzioni di finanziamento strategico per ottimizzare la nostra posizione finanziaria, inclusi potenziali rifinanziamenti del debito esistente”, conclude il club nerazzurro con riferimento al bond. L’ipotesi di un rifinanziamento del bond per altro era stata ventilata da questa testata nelle settimane scorse. È molto probabile quindi che in questo quadro il bond possa essere almeno in parte rifinanziato, approfittando del fatto che Oaktree, grazie alla sua solidità finanziaria, può permettersi un costo del denaro e quindi un tasso di interesse molto inferiore rispetto a quelli a doppia cifra che caratterizzavano alcuni prestiti dell’era Zhang

Nei giorni scorsi, Bloomberg aveva riportato di come l’Inter stesse guardando al mercato del private debt. Il club milanese starebbe infatti promuovendo l’emissione di titoli riservati a investitori istituzionali, con l’obiettivo di sostituire circa 400 milioni di euro di obbligazioni attualmente in capo a Inter Media and Communication SpA, la società che gestisce i diritti media e di sponsorizzazione del club e che scadrà nel febbraio 2027.

I cosiddetti titoli “US private placement” sono generalmente acquistati da compagnie assicurative, fondi pensione e gestori patrimoniali negli Stati Uniti e in Europa. Rispetto alle obbligazioni ad alto rendimento, questi strumenti finanziari possono offrire scadenze più lunghe.

Le discussioni sono ancora in una fase preliminare e l’Inter sta valutando anche altre soluzioni all’interno del mercato del credito per il rifinanziamento del debito. Qualora optasse per il canale del private debt, il club seguirebbe l’esempio della Roma, che nel 2022 ha utilizzato lo stesso strumento per rifinanziare le proprie obbligazioni high yield (con una parte del bond rifinanziata tramite versamenti della proprietà dei Friedkin). Anche club di primo piano come Barcellona e Tottenham Hotspur hanno fatto ricorso in passato a finanziamenti privati. Una ipotesi