I club europei che valgono di più: Inter e Milan superano la Juventus

E’ stato pubblicato anche per il 2025 The European Elite, il report firmato da Football Benchmark che analizza i valori (enterprise value) dei migliori club calcistici in Europa. Quest’anno, il valore aggregato dei top 32 club europei ha toccato la cifra record di 64,7 miliardi di euro, in crescita del 9% rispetto ai 59,1 miliardi della scorsa stagione, e con un aumento addirittura del 146% negli ultimi nove anni.

Questa crescita è stata alimentata dall’aumento dei ricavi, trainato dai proventi UEFA e dalle entrate commerciali, nonché da un incremento costante dei multipli per le transazioni osservati sul mercato. In particolare, i nuovi Regolamenti UEFA sulla Sostenibilità Finanziaria e standard di licenza nazionali più rigorosi hanno svolto un ruolo cruciale nel rafforzare l’interesse degli investitori e nell’aumentare l’attrattiva a lungo termine del calcio europeo come classe di attivi.

Tuttavia, la redditività rimane una sfida chiave. Il risultato netto aggregato dei primi 32 club è ancora negativo, principalmente a causa dei costi delle rose che sono cresciuti a un ritmo più rapido rispetto ai ricavi operativi nell’ultimo decennio (78% contro 72%).

I club che valgono di più al mondo – Dominio Real Madrid

Guardando la classifica del valore dei club, il Real Madrid allunga con decisione al primo posto, posizione che occupava già nel 2024. Le Merengues hanno un enterprise value pari a quasi 6,3 miliardi di euro, mentre il Manchester City si ferma al secondo posto a poco più di 5,1 miliardi. Il podio si completa con l’altra squadra di Manchester, lo United, che arriva a oltre 5 miliardi. Le tre società hanno fatto registrare un aumento da un minimo del 3% a un massimo del 23%.

Nell’attuale top 10 sono rappresentati quattro dei migliori cinque campionati al mondo. La Premier League (al top con sei club), la Liga spagnola (due club), la Bundesliga e la Ligue 1, queste ultime con un club a testa. Resta fuori solamente la Serie A, la cui prima rappresentante è il Milan, che si posiziona al 13° posto con un enterprise value in aumento a oltre 1,8 miliardi di euro.

I club che valgono di più al mondo – La classifica completa

Questa la graduatoria completa del 2025, con la presenza di otto italiane (in crescita rispetto alle sette della scorsa edizione del report), quattro delle quali possono vantare un valore ben superiore al miliardo di euro:

Real Madrid – 6,278 miliardi di euro (+23%) Manchester City – 5,104 miliardi di euro (+3%) Manchester United – 5,051 miliardi di euro (+4%) Barcellona – 4,459 miliardi di euro (+8%) Bayern Monaco – 4,281 miliardi di euro (+1%) Liverpool – 4,207 miliardi di euro (+0,4%) Arsenal – 4,010 miliardi di euro (+29%) PSG – 3,760 miliardi di euro (+8%) Tottenham – 3,659 miliardi di euro (+4%) Chelsea – 3,016 miliardi di euro (-8%) Borussia Dortmund – 2,337 miliardi di euro (+23%) Atletico Madrid – 1,873 miliardi di euro (+12%) Milan – 1,808 miliardi di euro (+26%) Inter – 1,715 miliardi di euro (+20%) Juventus – 1,651 miliardi di euro (-3%) West Ham – 1,182 miliardi di euro (+9%) Napoli – 1,097 milioni di euro (+21%) Eintracht Francoforte – 978 milioni di euro (+32%) Aston Villa – 899 milioni di euro (+42%) Everton – 669 milioni di euro (+22%) Roma – 665 milioni di euro (+10%) Benfica – 623 milioni di euro (-1%) Marsiglia – 594 milioni di euro (+24%) Porto – 576 milioni di euro (+4%) Atalanta – 573 milioni di euro (+23%) Lazio – 559 milioni di euro (+26%) Ajax – 536 milioni di euro (-22%) Real Sociedad – 529 milioni di euro (+35%) Siviglia – 522 milioni di euro (-19%) Fiorentina – 507 milioni di euro (nuova) PSV Eindhoven – 494 milioni di euro (nuova) Real Betis – 472 milioni di euro (nuova)

I club che valgono di più al mondo – Le società italiane

Guardando nel dettaglio ai club italiani, il Milan si trova al primo posto tra le società del nostro Paese, dopo avere superato la Juventus rispetto all’edizione 2024 del report. I rossoneri hanno migliorato significativamente la loro redditività negli ultimi anni, risultati che hanno contribuito a un aumento dell’enterprise value (quest’anno in crescita del 26%, la percentuale maggiore tra i club italiani).

Segue l’Inter, il cui valore è cresciuto del 20% rispetto all’anno precedente. Anche il club nerazzurro ha superato la Juventus e i conti sono in netto miglioramento, con buone prospettive conseguenti agli ottimi risultati sportivi della stagione. Fino al 2022 Inter e Milan non raggiungevano assieme il valore della Juventus, mentre oggi si trovano entrambe davanti ai bianconeri.

Proprio il club piemontese ha perso ancora valore nel 2025 (l’unica italiana che ha fatto registrare un calo percentuale). La Juventus si trovava in top 10 fino al 2022, ma gli ultimi report l’hanno portata fino al 15° posto in classifica. Come detto in precedenza, le italiane il cui valore supera il miliardo ad oggi sono quattro, perché il Napoli ha superato questa soglia, con una crescita del 21%.

Tra le italiane, chiude la Fiorentina, unico nuovo ingresso della Serie A, con un valore che supera il mezzo miliardo di euro. Complessivamente, il massimo campionato italiano è rappresentato da società per un valore di quasi 8,6 miliardi di euro e oltre 1,2 miliardi di media, corrispondente al 13,2% del valore totale dei club presenti nello studio.