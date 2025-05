Caso Mbappé, il PSG ottiene lo stop al sequestro di 55 milioni

Nella giornata di ieri, il Tribunale di Primo Grado di Parigi ha emesso un’ordinanza di annullamento in merito al sequestro preventivo di 55 milioni di euro sui conti del Paris Saint-Germain in merito alle richieste di Kylian Mbappé su presunti pagamenti mai corrisposti dal club in suo favore durante l’ultimo anno di contratto.

Come riporta l’agenzia di stampa francese AFP, nei mesi scorsi la stella francese, ora al Real Madrid, aveva portato il caso davanti al comitato disciplinare della Ligue de Football Professionnel (LFP), esigendo il pagamento di 55 milioni di euro tra premi e stipendi non versati.

Il PSG sostiene che le parti abbiano raggiunto un accordo verbale nell’estate del 2023, stabilendo che il giocatore avrebbe rinunciato a una parte delle somme dovute alla scadenza del contratto per salvaguardare la salute finanziaria del club. Una “fantasia”, secondo i legali di Mbappé. Si prevede che ora il caso proseguirà davanti al Tribunale del lavoro.