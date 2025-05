«Questo capitolo è chiuso, ma la storia deve ancora essere scritta. Grato a tutti». Con un post criptico pubblicato sui propri canali social, Cristiano Ronaldo potrebbe aver messo un punto definitivo alla sua esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell’Al Nassr. Il contratto tra il portoghese e il club è in scadenza, e non dovrebbe essere rinnovato.

Un post che ha inevitabilmente acceso l’interesse dei tifosi di tutto il mondo, che si stanno chiedendo quale sarà la prossima tappa della lunga carriera del calciatore. Si passa tra voci presunte – di un futuro ancora in Arabia ma con un altro club, l’Al Hilal – e idee di tornare in Europa e giocarsi ancora le sue carte nonostante i 40 anni di età superati.

Non solo la prossima stagione. Lo sguardo di Ronaldo è puntato anche su un futuro molto più prossimo, quello che porta al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Il portoghese vorrebbe giocare la prima edizione della competizione e il presidente della FIFA Gianni Infantino sarebbe ben contento di impreziosire il torneo con CR7, avendo già la garanzia della presenza di Lionel Messi.

Dove va Cristiano Ronaldo? Le possibilità al Mondiale per Club

Così, tra le tante squadre accostate al portoghese, ci sarebbero anche il Botafogo e il Wydad Casablanca. Secondo le indiscrezioni di mercato, le due società sarebbero pronte ad accontentare le richieste dell’ex Real Madrid e Juventus pur di averlo con loro nella nuova, prestigiosa competizione.

Anche squadre americane sono sulle tracce di Ronaldo, che scioglierà le riserve nelle prossime ore. L’eventuale addio all’Al Nassr può aprire scenari inaspettati e portare di nuovo il portoghese alla ribalta del mercato. Europa, America, Sudamerica: quale sarà il suo futuro? Per avere una risposta non bisognerà attendere molto.