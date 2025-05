Con un suo gol, il primo in Serie A con la maglia della Fiorentina, Nicolò Fagioli ha contribuito nell’ultima giornata di campionato alla qualificazione della formazione di Raffaele Palladino alla prossima edizione della Conference League. Torneo che negli ultimi anni ha sempre visto la squadra toscana protagonista, con due finali e una semifinale.

E il centrocampista, che a Firenze si sta esprimendo su alti livelli, si è fatto “un regalo” da solo con i tre punti conquistati contro l’Udinese: la vittoria ha fatto sì che scattasse infatti l’obbligo di riscatto per la Fiorentina, che si basava sulla qualificazione a una competizione europea. Dunque, il traguardo raggiunto dalla squadra genera per la Juve una plusvalenza importante.

Juventus plusvalenza Fagioli – Le cifre dell’operazione

Ma di che cifre stiamo parlando? Come emerge dalla semestrale della Juventus chiusa al 31 dicembre 2024 (ultimo dato ufficiale disponibile) il costo storico di Fagioli per il club bianconero è pari a 650mila euro. Il valore netto al 31 dicembre 2024 era pari a 219mila euro, cifra scesa ora a circa 188mila euro, considerando un contratto in scadenza nel 2028.

Per quanto riguarda le cifre dell’operazione con la Fiorentina, l’accordo aveva già previsto 2,5 milioni di euro per il prestito, con «l’obbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025». La qualificazione alle coppe europee, appunto.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a 13,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, «nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi».

Dunque, sulla base dell’intesa, la Juventus metterà a referto una plusvalenza di oltre 13,3 milioni di euro. Cifra che potrà ulteriormente crescere nel tempo al maturare di eventuali bonus.