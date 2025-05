Sheffield UTD e Sunderland si giocano la partita più ricca dell’anno: quanto vale la promozione in Premier

Novanta minuti per cambiare il destino di una stagione, forse di un’intera era. Oggi, alle ore 16, lo stadio di Wembley diventa il palcoscenico della partita più ricca del calcio mondiale: Sheffield United contro Sunderland, finale playoff della Championship inglese.

In palio non c’è solo un posto in Premier League, ma anche un assegno particolarmente corposo: il più classico dei biglietti d’oro per il campionato più seguito e remunerativo al mondo. Per i tifosi, è un sogno. Per i club, una svolta.

Un ritorno atteso in Premier League

Sheffield United : assente dalla Premier League dalla stagione 2022/23 , cerca un ritorno immediato dopo un solo anno in Championship.

: assente dalla dalla stagione , cerca un ritorno immediato dopo un solo anno in Championship. Sunderland: fuori dalla Premier dal 2016/17, ha attraversato momenti difficili fino alla risalita in questa stagione.

La finale più ricca del calcio

Sheffield United e Sunderland si sfidano per un posto tra le grandi del calcio inglese e per cambiare il proprio futuro economico e sportivo. Davanti a 90.000 spettatori a Wembley, la vincente conquisterà la Premier League e un assegno da 185 milioni di euro. Una partita che risponde perfettamente alla domanda: quanto vale promozione Premier League?

Quanto vale promozione Premier League

La cifra è quindi particolarmente rilevante, visto che si parla almeno 185 milioni di euro. Questo valore si raggiunge considerando:

Un anno di ricavi minimi da diritti tv: 128 milioni di euro (contro i 30 milioni della Serie A);

128 milioni di euro (contro i 30 milioni della Serie A); Paracadute retrocessione per la stagione successiva: 57 milioni di euro (contro i 10 milioni della Serie A).

Per fare un confronto diretto, quindi, la promozione in Serie A vale un minimo di circa 40 milioni di euro: si parla quindi oltre quattro volte in meno rispetto alla promozione in Premier League.