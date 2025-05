Il PSG a caccia del Triplete: Luis Enrique si gioca la Coppa di Francia contro il Reims

Coppa di Francia streaming gratis: dove vedere la finale? Sabato 24 maggio alle ore 21:00, lo storico Stade de France di Saint-Denis ospiterà uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno: la finale di Coppa di Francia streaming gratis tra il Paris Saint-Germain e il Reims.

Una sfida ricca di emozioni, spettacolo e colpi di scena. Un’occasione imperdibile per seguire la squadra di Luis Enrique, a pochi giorni dalla finale di UEFA Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver conquistato il campionato francese, i parigini puntano al secondo trofeo stagionale, con il sogno di completare il Triplete in caso di vittoria anche in Europa.

Coppa di Francia streaming gratis: i precedenti della finale

La Coppa di Francia, nata nel 1917, è tra le competizioni più storiche del calcio europeo. Nella scorsa edizione, il Paris Saint-Germain ha trionfato battendo in finale l’Olympique Lione, confermandosi leader del calcio francese.

In questa stagione, i campioni in carica puntano al 16° titolo, con l’ambizione di entrare nella storia del club. Dall’altra parte, il Reims torna a giocarsi una finale di Coppa di Francia streaming gratis dopo ben 48 anni, un evento straordinario per i tifosi biancorossi, pronti a sostenere la propria squadra in una serata che potrebbe diventare leggendaria.

Finale Coppa di Francia, dove vederla

La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La telecronaca del match sarà affidata alla voce di Federico Zanon che guiderà i tifosi attraverso ogni azione, raccontando non solo il gioco ma anche le storie e i protagonisti di questa sfida epica.