L’Inter guarda al private debt per rifinanziare il bond da 400 milioni

L’Inter sta valutando il ricorso al mercato del private debt per rifinanziare il proprio bond da 400 milioni, garantito dai ricavi derivanti da sponsor e diritti televisivi del club.

Come riportato da Bloomberg, il club milanese starebbe infatti promuovendo l’emissione di titoli riservati a investitori istituzionali, con l’obiettivo di sostituire circa 400 milioni di euro di obbligazioni attualmente in capo a Inter Media and Communication SpA, la società che gestisce i diritti media e di sponsorizzazione del club e che scadrà nel febbraio 2027.

I cosiddetti titoli “US private placement” sono generalmente acquistati da compagnie assicurative, fondi pensione e gestori patrimoniali negli Stati Uniti e in Europa. Rispetto alle obbligazioni ad alto rendimento, questi strumenti finanziari possono offrire scadenze più lunghe.

Le discussioni sono ancora in una fase preliminare e l’Inter sta valutando anche altre soluzioni all’interno del mercato del credito per il rifinanziamento del debito. Qualora optasse per il canale del private debt, il club seguirebbe l’esempio della Roma, che nel 2022 ha utilizzato lo stesso strumento per rifinanziare le proprie obbligazioni high yield (con una parte del bond rifinanziata tramite versamenti della proprietà dei Friedkin). Anche club di primo piano come Barcellona e Tottenham Hotspur hanno fatto ricorso in passato a finanziamenti privati.