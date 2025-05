Napoli, De Laurentiis: «Conte? Non posso costringerlo a rimanere»

“Conte? Non lo posso costringere a rimanere”. È questo il pensiero del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul futuro del tecnico che ha portato al club partenopeo il quarto scudetto della sua storia. “Questo è uno scudetto scugnizzo, d’altronde Conte viene dal Sud. A Torino ha la casa ma è sempre uno del Sud e aveva una squadra di scugnizzi dai capelli azzurri”, le sue parole dal palco dopo la consegna della coppa per lo scudetto.

“Io Conte l’ho conosciuto in vacanza alle Maldive e m’aveva convinto da subito, mentre nuotavamo parlando m’aveva colpito la sua mentalità”, ha poi spiegato a Dazn. “Al punto che a novembre del 2023 gli volevo affidare la squadra in difficoltà. Lui rispose: ‘Presidente, questa squadra non l’abbiamo fatta insieme, così non posso’. E così, quando s’è trattato di scegliere l’allenatore per questa stagione non ho avuto dubbi e avevo ragione”.

“Il futuro? Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro personalità che va rispettata, e non bisogna mai obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro. Se Conte si metterà a disposizione noi gli diremo ‘welcome!’ e saremo felici di andare in Champions League con lui. Stiamo già lavorando per fare un Napoli ancora più forte”.

“Mi farebbe molto piacere se l’anno prossimo si cimentasse con la Champions, che oggi è ancora più importante, da quando la hanno modificata”, ha proseguito.

De Laurentiis ha poi aggiunto alla Rai: “Se il suo richiamo fosse da qualche altra parte io non voglio costringere mai nessuno. Lo pregherò di rimanere, ma non lo posso di certo costringere”.