Cairo: «Disponibilissimo a vendere il Torino, ma nessuno si fa avanti»

“Vendere il Toro non è banale, devi trovare qualcuno con risorse e capacità per fare meglio di me. Per me vendere il Torino è anche una responsabilità. Se arriva qualcuno con disponibilità e passione per fare le cose bene io sono disponibilissimo”. Lo ha detto il patron del Torino Urbano Cairo, durante il Festival della Tv a Dogliani, in Piemonte. “Sono 20 anni che sono al Toro, più di così cosa posso fare? L’ho preso dal fallimento e lo consegno in condizioni molto migliori, in Serie A, con tanti giocatori nelle rispettive nazionali, il Robaldo, il Filadelfia: meglio di così! Poi chi arriva farà meglio”.

“Io ho preso il Toro in una situazione, oggi siamo in Serie A da tredici anni, otto volte nella parte sinistra, abbiamo delle strutture un po’ diverse da come sono arrivato: il

Filadelfia che se è nato in un certo modo è perché ci siamo dati tanto da fare, insieme a comune, regione e tifosi”, ha proseguito.

“Nel 2005 quando sono arrivato non c’era nessuna idea, nel 2015 abbiamo posato la prima pietra e nel 2017 era finito. Il Robaldo è quasi pronto. Abbiamo una squadra con 15 nazionali, abbiamo un settore giovanile che sforna giocatori di buona qualità. Ho ricevuto un Torino in una condizione, qualora io vendessi, le cose sarebbero un po’ diverse. Poi, qualcuno ha fatto meglio di me? Vero”.

“Non si tratta di intenzione di vendere. Non ho contatti con nessuno che mi abbia dimostrato intenzioni serie relativamente al Toro. Le ipoteche sullo stadio? Adesso è appena accaduto, quindi non abbiamo ancora parlato. Però certamente per una squadra di calcio avere lo stadio è una cosa importante e un valore aggiunto”.