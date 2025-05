Gli MVP della Serie A 2024/25: McTominay miglior giocatore

La Lega Serie A ha reso noti gli MVP della Serie A Enilive 2024/2025, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione.

I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali.

Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive 2024/2025 (a esclusione della 38ª giornata).

Serie A MVP 2024 2025, ecco i premiati

MIGLIOR UNDER 23: Nico Paz (Como)

MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)

MIGLIOR DIFENSORE: Alessandro Bastoni (Inter)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Tijjani Reijnders (Milan)

MIGLIOR ATTACCANTE: Mateo Retegui (Atalanta)

Inoltre, il premio Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2024/2025 è stato assegnato all’allenatore del Napoli Antonio Conte. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.