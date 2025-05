Dove vedere Sheffield Sunderland streaming gratis: tutte le info

Vuoi sapere dove vedere Sheffield Sunderland streaming gratis? Novanta minuti per cambiare il destino di una stagione, forse di un’intera era. Sabato 24 maggio alle 16.01, con un minuto di ritardo per un’iniziativa benefica, lo stadio di Wembley ospiterà la finale playoff della Championship inglese tra Sheffield United e Sunderland. In palio non c’è solo la promozione in Premier League 2025/26, ma un tesoro da 185 milioni di euro, il più ricco match calcistico stagionale.

Dove vedere Sheffield Sunderland streaming gratis, in palio l’ultimo posto in Premier

Sheffield United : assente dalla Premier League dalla stagione 2022/23 , punta a un immediato ritorno nella massima serie.

: assente dalla Premier League dalla stagione , punta a un immediato ritorno nella massima serie. Sunderland: fuori dalla Premier League dal 2016/17, vuole riscattare anni difficili e tornare tra i grandi del calcio inglese.

Dove vedere finale Championship, la più ricca del calcio

Sheffield United e Sunderland si sfidano davanti a quasi 90.000 spettatori a Wembley per un posto nella Premier League e un assegno da 185 milioni di euro. Una partita che risponde alla domanda: dove vedere Sheffield Sunderland streaming gratis non è semplice, ma rappresenta un evento sportivo di enorme richiamo.

Quanto vale promozione Premier League

La cifra è impressionante: almeno 185 milioni di euro. Questo valore si raggiunge considerando:

Un anno di ricavi minimi da diritti tv: 128 milioni di euro (contro i 30 milioni della Serie A);

128 milioni di euro (contro i 30 milioni della Serie A); Paracadute retrocessione per la stagione successiva: 57 milioni di euro (contro i 10 milioni della Serie A).

Per confronto, la promozione in Serie A vale circa 40 milioni di euro.

Dove vedere Sheffield Sunderland streaming gratis

La finale inizierà sabato 24 maggio alle 16.01, con un minuto di ritardo dovuto a un’iniziativa benefica. Tuttavia, è importante sapere che la sfida non sarà visibile in Italia né in streaming gratis né sulle piattaforme pay. I diritti televisivi sono esclusivi per il Regno Unito e alcune altre nazioni, quindi chi si chiede dove vedere Sheffield Sunderland streaming gratis dall’Italia dovrà purtroppo rinunciare a una diretta ufficiale.