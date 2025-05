I tifosi di Napoli e Inter si preparano a vivere l’ultima giornata del campionato di Serie A con grande tensione. Se i per i nerazzurri la mente è in gran parte proiettata alla finale di Champions League contro il PSG, per i partenopei venerdì sera potrebbe essere il momento dei festeggiamenti per la conquista del titolo.

Alla squadra di Antonio Conte basterà battere il Cagliari in casa per essere sicura di laurearsi Campione d’Italia per la seconda volta in tre stagioni, mentre gli uomini di Simone Inzaghi dovranno vincere a Como e sperare in un altro passo falso dei partenopei. Nel mezzo, l’ipotesi dello spareggio, che si materializzerebbe in caso di pareggio dell’Inter e sconfitta del Napoli.

Per poter godere dello spettacolo dell’ultima sfida, intanto, Napoli si sta preparando ad allestire i maxischermi in città e nei Comuni dell’area metropolitana. La conferma ufficiale è arrivata attraverso una nota del Prefetto Michele di Bari. Nella serata di ieri erano circolate anche voci sull’ipotesi di trasmettere il secondo tempo della sfida con il Cagliari in chiaro, eventualità che non è mai stata presa in considerazione da parte di DAZN e Lega Serie A.

Maxischermo Napoli Cagliari – La nota ufficiale del Prefetto

«Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cagliari programmato per venerdì prossimo, 23 maggio, alle ore 20,45, presso lo stadio “D.A. Maradona” ha disposto, con ordinanza ex art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la trasmissione in diretta della competizione sportiva, con eventuale premiazione e spettacolo, sui maxischermi allestiti nelle Piazze del Plebiscito, Giovanni Paolo II e Mercato e nelle principali Piazze di 53 Comuni dell’area metropolitana», si legge in una nota.

«Il provvedimento prefettizio è stato emanato sulla base degli esiti delle riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di una proficua interlocuzione con la Lega Serie A e DAZN, al fine di consentire, al maggior numero possibile di cittadini, la visione dell’evento in una cornice di sicurezza e tranquillità», conclude il comunicato ufficiale.