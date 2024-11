Napoli, conti ancora in positivo: il bilancio 2024 chiude in utile di 63 milioni

Il Napoli ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un utile pari a 63 milioni di euro, rispetto all’utile record di 79,7 milioni fatto segnare al 30 giugno 2023. Secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, il fatturato della società partenopeo è stato pari a 328,2 milioni di euro (contro i 359,2 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023), mentre i costi sono rimasti sostanzialmente in linea passando da 242,5 a 244,4 milioni di euro.

Napoli bilancio 2024 – I ricavi

Complessivamente, il Napoli nella stagione 2023/24 ha registrato 328,2 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 359,2 milioni del 2022/23. La voce più corposa è quella relativa ai diritti tv, che grazie alla partecipazione alla Champions League hanno toccato quota 142,2 milioni di euro.

Le plusvalenze hanno toccato quota 70,7 milioni di euro, mentre i ricavi da matchday sono stati pari a 27,4 milioni e i ricavi commerciali pari a 70,2 milioni. In particolare, le plusvalenze hanno riguardato in particolare le cessioni di:

Kim Min-Jae ceduto al Bayern Monaco per 50 milioni (plusvalenza di 36,8 milioni);

Elif Elmas ceduto al Lipsia per 24 milioni (plusvalenza di 23,1 milioni);

Irving Lozano ceduto al PSV per 12,3 milioni (plusvalenza di 10,8 milioni).

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 27,4 milioni di euro (37,9 milioni di euro nel 2022/23);

27,4 milioni di euro (37,9 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 70,2 milioni di euro (58,6 milioni di euro nel 2022/23);

70,2 milioni di euro (58,6 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da diritti tv: 142,2 milioni di euro di cui in particolare 66,5 milioni dalla Serie A e 70,2 milioni dalla UEFA (160,9 milioni di euro nel 2022/23 di cui 78,7 milioni dalla Serie A e 76,7 milioni dalla UEFA);

142,2 milioni di euro di cui in particolare 66,5 milioni dalla Serie A e 70,2 milioni dalla UEFA (160,9 milioni di euro nel 2022/23 di cui 78,7 milioni dalla Serie A e 76,7 milioni dalla UEFA); Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 72,9 milioni di euro di cui 70,7 milioni dalle plusvalenze (84,2 milioni di euro di cui 79,6 milioni dalle plusvalenze, nel 2022/23);

72,9 milioni di euro di cui 70,7 milioni dalle plusvalenze (84,2 milioni di euro di cui 79,6 milioni dalle plusvalenze, nel 2022/23); Altri ricavi: 15,5 milioni di euro (17,6 milioni di euro nel 2022/23);

15,5 milioni di euro (17,6 milioni di euro nel 2022/23); TOTALE: 328,2 milioni di euro (359,2 milioni nel 2022/23\).

Napoli bilancio 2024 – I costi

I costi a bilancio per il Napoli sono rimasti sostanzialmente stabili, con un leggero aumento dai 242,5 milioni del 2022/23 a 244,4 milioni di euro nel 2023/24. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, con costi del personale pari a 116,4 milioni di euro rispetto ai 111,2 milioni del 2022/23 di cui 94,2 milioni come compensi dei giocatori (89,7 nel 2022/23). Per la stagione dei due esoneri, invece, le cifre legate ai compensi per gli allenatori sono passati da 7,2 a 8,8 milioni di euro. Tra le altre voci, gli ammortamenti sono stati pari a complessivi 75,4 milioni di euro (85,4 milioni nel 2022/22), di cui 70,9 milioni legati ai calciatori (78,3 milioni nel 2022/23).

Questi i costi voce per voce nella stagione 2023/24:

Costi per servizi: 30,2 milioni di euro (25,6 milioni di euro nel 2022/23);

30,2 milioni di euro (25,6 milioni di euro nel 2022/23); Costi del personale: 116,4 milioni di euro (111,2 milioni di euro nel 2022/23)

116,4 milioni di euro (111,2 milioni di euro nel 2022/23) Ammortamenti e svalutazioni: 75,4 milioni di euro di cui 70,9 milioni per i calciatori (85,4 milioni di cui 70,9 milioni per i calciatori nel 2022/23);

75,4 milioni di euro di cui 70,9 milioni per i calciatori (85,4 milioni di cui 70,9 milioni per i calciatori nel 2022/23); Altri costi : 22,4 milioni di euro (20,3 milioni di euro nel 2022/23)

: 22,4 milioni di euro (20,3 milioni di euro nel 2022/23) TOTALE: 244,4 milioni di euro (242,6 milioni di euro nel 2022/23)

Napoli bilancio 2024 – Risultato, debiti e patrimonio netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così pari a 83,7 milioni di euro (rispetto al +116,7 milioni di euro del 2022/23). Il risultato ante imposte è stato positivo per 91,2 milioni di euro circa, rispetto al dato positivo per 117,8 milioni del 2022/23, mentre il risultato netto è stato positivo per 63,0 milioni di euro contro l’utile di 79,7 milioni del 2022/23.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2023 è positivo per 211,6 milioni, rispetto al patrimonio netto pari a 148,5 milioni al 30 giugno 2023. Infine, sul fronte debiti, i debiti complessivi sono risultati in calo a 242,5 milioni di euro (264,4 milioni al 30 giugno 2023) di cui 50 milioni verso le banche per i finanziamenti SACE del 2021/22 (che scadranno nel 2027) e 96,3 milioni per il calciomercato (crediti per 83,8 milioni), mentre l’indebitamento finanziario netto è invece positivo per 159,9 milioni di euro, rispetto alla posizione positiva per 117,3 milioni del 30 giugno 2023, alla luce della liquidità passata da 168,9 a 210,5 milioni di euro.