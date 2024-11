Inter, svelata la quarta maglia 2024/25: è dedicata a Milano-Cortina

Dopo quattro stagioni, Nike e Inter si preparano a lanciare nuovamente sul mercato una quarta maglia per il club nerazzurro. Il sito specializzato Footy Headlines ha svelato in anteprima quella che sarà sicuramente la divisa da gioco che Nike realizzerà per l’Inter durante la stagione.

La quarta maglia dell’Inter per la stagione 2024/25 rende omaggio alle Olimpiadi Invernali del 2026, che si terranno a Milano e Cortina. La maglia è principalmente bianca con un motivo a tutto campo in blu e azzurro, che potrebbe rappresentare in modo astratto i fiocchi di neve.

Tutti i loghi presenti sulla divisa da gioco sono di colore blu navy. La notizia della nuova maglia era stata anticipata nelle scorse settimane da FC Inter 1908, e ora il design è stato svelato. L’ultima volta che l’Inter ha messo in vendita una quarta maglia risale a tre anni fa, nella stagione 2020/21, anno dello Scudetto con Antonio Conte in panchina.