Inter, elongazione per Acerbi: i tempi di recupero per il difensore

«Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno».

Con questa nota ufficiale l’Inter ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del difensore centrale, che era rientrato in campo da titolare poco prima della sosta per Inter-Napoli. L’ex Lazio ha accusato un problema nella gara contro il Verona, molto simile rispetto a quello di Roma-Inter del 20 ottobre scorso (ma alla coscia sinistra, in quel caso).

Non è semplice ipotizzare con certezza i tempi di recupero, ma sembra scontato che il difensore salterà almeno le gare contro Lipsia (martedì 26) e Fiorentina (domenica 1° dicembre). Acerbi dovrebbe poi rientrare contro il Parma, in campionato, o eventualmente in occasione della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen.