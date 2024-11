Nuovo look per MBE Worldwide: riassetto per il gruppo partecipato da Oaktree

MBE Worldwide diventa Fortidia, si avvia a chiudere l’anno con una marginalità in aumento a due cifre e conta di continuare a crescere nel prossimo quinquennio sia su base organica, sia attraverso nuove operazioni di mercato. Lo riporta L’Economia de Il Corriere della Sera, che fa il punto sulla multinazionale che si occupa ancora di logistica e spedizioni ma anche di e-commerce, marketing e stampa, partecipata da Oaktree, il fondo statunitense proprietario dell’Inter.

«Nell’ambito del percorso di espansione anche in nuovi mercati, era giunto il momento di dotarci di un’identità di marca, in grado di rispecchiare ancora meglio la nostra essenza e le nostre aspirazioni. Mbe Worldwide richiamava infatti solo uno dei marchi commerciali della società, non riuscendo a riflettere al meglio il posizionamento di piattaforma operativa nel commercio globale a supporto delle piccole e medie imprese e dei consumatori privati», ha commentato il CEO e chairman Paolo Fiorelli.

D’ora in poi, dunque, Fortidia farà da ombrello a tutte le aziende del gruppo: PrestaShop, Mail Boxes Etc., PostNet, Pack & Send, World Options, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, Gel Proximity e Spedingo. «Nel prossimo quinquennio puntiamo a continuare a crescere sia in maniera organica, con l’obiettivo di confermare l’apertura di circa 100-150 nuovi punti vendita all’anno, sia per linee esterne, attraverso acquisizioni strategiche per l’espansione territoriale e il presidio di nuovi settori», ha aggiunto Fiorelli.

La via delle operazioni di mercato è una strada che Fortidia ha percorso nel recente passato. Il quartier generale della multinazionale, fondata e controllata dalla famiglia Fiorelli e dal 2021 partecipata al 40% dal fondo statunitense Oaktree, è in Italia ma il raggio d’azione è globale.

«Attualmente la nostra piattaforma fisica è presente in 60 Paesi, con un totale di oltre 3 mila 200 business solutions center. Nel corso del 2023, Fortidia ha firmato quattro nuovi accordi di licensing per il brand Mail Boxes Etc. in Paraguay, Uruguay, a Malta e nel territorio di Delhi, in India. Inoltre, abbiamo finalizzato le acquisizioni di Pack & Send Uk e Pack & Send Nuova Zelanda, ampliando ulteriormente la presenza diretta in questi due mercati. Nel corso del 2024 il brand Mail Boxes Etc. è invece approdato in Argentina, Albania, Bangladesh, nelle Filippine e in Repubblica Ceca», ha proseguito ancora il CEO.

Lo scorso anno il gruppo ha generato un fatturato aggregato di 1,4 miliardi di euro e 22 miliardi di valore complessivo della merce venduta attraverso la piattaforma e-commerce. «Nelle nostre previsioni, Fortidia chiuderà il 2024 con un incremento dell’Ebitda a doppia cifra. In prospettiva, rimaniamo concentrati sulla crescita, sull’innovazione e sulla creazione di valore per l’intero network, promuovendo l’imprenditorialità e guidando la trasformazione digitale», ha concluso l’amministratore delegato.