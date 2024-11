Utili record a bilancio, la classifica in Serie A: dominio Napoli in vetta

Il Napoli ha chiuso il bilancio 2024 con un utile di oltre 63 milioni di euro. Il risultato emerge da documenti ufficiali dello scorso esercizio e fa riferimento alla stagione chiusa al 30 giugno del 2024, in cui il club partenopeo ha quindi fatto segnare un ulteriore utile record.

Il risultato del club guidato da Aurelio De Laurentiis non è il migliore mai fatto registrare nella storia della società partenopea, ma vale il terzo posto. In una graduatoria, però, dominata dallo stesso Napoli, visto che il record appartiene attualmente ai campani che nella stagione dello Scudetto hanno toccato quota 79,7 milioni di euro, mentre nel 2016/17 avevano raggiunto un risultato netto positivo per 66,6 milioni di euro.

Sono complessivamente sei le società che compaiono nella top 10 degli utili di bilancio più alti nella storia della Serie A. Oltre alle due già citate, sono presenti anche Atalanta, Fiorentina, Juventus e Torino: oltre al Napoli, compaiono con due esercizi diversi in particolare anche Fiorentina (2017 e 2021/22) e Lazio (2017/18 e 2023/24). .

Va segnalato che tutti i migliori risultati sono successivi al 2016, segno in parte di una maggiore attenzione alla sostenibilità nell’ultimo decennio e dall’altro lato di un aumento dei ricavi, spinto anche dalla crescita del giro d’affari del calciomercato che ha consentito di generare maggiori plusvalenze.

Classifica utili bilancio – La Top 10