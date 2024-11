Adidas pronta ad alzare i prezzi delle sue maglie da calcio

Adidas si starebbe preparando ad aumentare i prezzi per la vendita al pubblico delle divise dei club calcistici. Lo riporta il sito specializzato Footy Headlines, spiegando che – secondo quanto appreso dai rivenditori negli Stati Uniti d’America – il colosso tedesco ha iniziato a spingere sull’aumento dei prezzi per questi prodotti proprio nel Paese.

Di seguito, le variazioni proposte per i prezzi delle divise da gioco di Adidas negli USA:

Divise Replica : 109 dollari (partendo da 100 dollari, un aumento del 9%)

: 109 dollari (partendo da 100 dollari, un aumento del 9%) Divise Authentic : 159 dollari (partendo da 150 dollari, un aumento del 6%)

: 159 dollari (partendo da 150 dollari, un aumento del 6%) Divise per bambini: in questo caso il prezzo rimane stabile a 80 dollari

L’aumento del prezzo delle divise Replica è il più significativo, con un incremento di quasi il 10% rispetto a quello precedente. Anche le divise cosiddette “Authentic” – quelle che ricalcano le divise indossate in campo dai calciatori – subiscono un aumento, seppur più contenuto, mentre i prezzi delle divise per bambini restano invariati.

Adidas aumento prezzo maglie – Possibili aumenti in Europa

Adidas aveva già aumentato i prezzi delle divise da calcio nel 2023, con incrementi ancora maggiori rispetto a quelli attuali. Non è ancora chiaro se simili aumenti di prezzo verranno applicati anche ai mercati europei e ad altre regioni. Finora non ci sono state conferme, ma le modifiche per il mercato statunitense potrebbero anticipare eventuali aggiustamenti futuri a livello globale.

In Italia, guardando in particolar modo alla Serie A, sono tre i club che hanno Adidas come sponsor tecnico. Si tratta della Juventus (che vanta l’accordo più remunerativo di tutti in Italia), della Roma e del Como. Tra le big a livello europeo, gli accordi più noti sono quelli con Arsenal, Manchester United, Bayern Monaco, Real Madrid e, a breve, anche il Liverpool.