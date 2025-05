L'agenzia sportiva Epic Sports svela la sua nuova brand identity

Nella giornata di ieri, Epic Sports ha annunciato una collaborazione rivoluzionaria con Spyders, agenzia creativa dietro alcune delle strategie di contenuto più impattanti del settore e oggi è stato svelato il nuovo volto dell’agenzia sportiva, che rappresenta tra gli altri anche Cesare Casadei, centrocampista del Torino.

La collaborazione ha portato a una nuova identità per Epic Sports che è audace e futuristica, creata in collaborazione con le menti creative di Spyders. Non si tratta solo di un aggiornamento visivo. È l’inizio di un nuovo capitolo. Una mentalità. Una missione.

Questo rebranding riflette ciò che siamo diventati e la direzione che stiamo prendendo. Decisi. Taglienti. Intransigenti. Ogni dettaglio è stato progettato per rispecchiare la nostra ambizione di guidare il gioco, dalla gestione di carriere d’élite all’influenza globale. Dal campo allo spazio digitale, questa nuova identità posiziona Epic Sports come più di una semplice agenzia. Siamo un acceleratore di carriere, un creatore di valore, un brand visionario che osa fare le cose in modo diverso.

Ali Barat, agente pluripremiato e CEO di Epic Sports, ha dichiarato: «Non seguiamo le tendenze. Plasmiamo il futuro. Questa identità è stata creata per guidare la prossima era del calcio». Questa evoluzione è solo la prima di molte sorprese. Nei prossimi giorni sveleremo i prossimi pilastri della nostra trasformazione: un nuovo sito web. Nuove piattaforme di storytelling. E nuovi programmi per la prossima generazione di fuoriclasse.