Nasce BeeFC: un apiario a tutela della biodiversità firmato Bologna

L’apiario, collocato su un’area di circa 2.000 mq adiacente al Centro Tecnico Niccolò Galli, ospita cinque nuove arnie per un totale di oltre 250.000 api mellifere . L’area è stata arricchita con piante mellifere ad alta resa di nettare e polline come rosmarino e lavanda e oltre 4.000 girasoli, con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole non solo per le api domestiche ma anche per gli insetti impollinatori selvatici.

«Siamo orgogliosi di avviare un progetto che unisce sostenibilità ambientale e valori sportivi. Le api, come una squadra di calcio, collaborano, si coordinano e agiscono per un obiettivo comune – dichiara Christoph Winterling, chief revenue officer del Bologna -. Con questo progetto volevamo creare qualcosa di concreto e significativo per il Club, ma anche per la comunità e il territorio. Ringraziamo i partner Piana Miele e Beeing per aver reso possibile l’iniziativa, che immaginiamo come uno spazio aperto e didattico, dedicato a sensibilizzare sul ruolo fondamentale delle api per l’ambiente».

BeeFC apiario Bologna: anche i calciatori in prima linea

Il progetto nasce dalla volontà del Club di rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale e il territorio. A dimostrazione del coinvolgimento diretto, alcuni calciatori della prima squadra hanno partecipato attivamente alla preparazione dell’apiario, contribuendo alla verniciatura delle arnie e all’installazione delle colonie, muniti dell’equipaggiamento tecnico previsto.

«Siamo molto felici di collaborare con BFC per un progetto di valore come questo che ha obiettivo di difendere le api e divulgarne la conoscenza – ha aggiunto Massimo Mengoli, amministratore delegato di Piana Miele –. Gli insetti impollinatori svolgono un ruolo fondamentale per l’ecosistema e tutelarli creando oasi come questa è estremamente importante. Ritengo positivo che le aziende dimostrino, per obiettivi ambiziosi di saper fare squadra come le api».

Le arnie installate sono di due tipologie: le classiche Dadant e le innovative B-BOX di Beeing, dotate di pareti trasparenti per l’osservazione dell’attività interna e di un camino che consente l’accesso delle api a due metri d’altezza. Tutte le arnie sono state colorate nei di rossoblù, colori perfettamente visibili anche per le api, che percepiscono solo determinate tonalità.

L’impegno di Piana Miele: una storia bolognese lunga 120 anni

Anche Federico Menetto, responsabile progetti innovazione di Piana Miele, sottolinea il parallelismo tra api e sport: «Le api operano come una squadra sportiva, si danno dei ruoli e si coordinano ogni giorno per raggiungere obiettivi importanti. Così abbiamo fatto per questo progetto, ogni partner ha messo in campo ciò che sa fare meglio per raggiungere questo bellissimo risultato che ora è a beneficio di tutta la città con oltre 250 mila nuove api e migliaia di fiori – . Le similitudini tra le api ed una squadra di calcio sono molteplici, basti pensare che un’ape nella sua breve vita di 45 giorni circa cambia lavoro varie volte, come i calciatori che sono chiamati a svolgere vari ruoli in fase difensiva e di attacco, sempre al fine di raggiungere un successo comune. Le api inoltre sono un super organismo che decide e si coordina, seguendo una strategia predefinita, proprio come una squadra di calcio».

Piana Miele, storica realtà bolognese con oltre 120 anni di esperienza, è specializzata nell’allevamento di api regine e nella selezione dei migliori mieli italiani ed europei, supportando gli apicoltori locali ed è stato scelto dal Bologna FC, oltre che per il legame con il territorio, per la radicata esperienza in un settore così delicato.

L’altro partner è rappresentato da Beeing, startup innovativa con sede a Faenza, che sviluppa soluzioni tecnologiche per l’apicoltura sostenibile, tra cui sensori intelligenti per il monitoraggio degli alveari e le arnie urbane B-BOX.

«Siamo entusiasti di questa collaborazione, i nostri sensori digitali che traducono in informazioni i suoni delle api sono normalmente al servizio degli apicoltori ed oggi sono attivi dell’apiario BeeFC per sorvegliare la salute delle api in questo importante progetto – ha osservato Roberto Pasi, founder di Beeing -. Come startup sia fieri di poter aggiungere Bologna e Piana Miele alla lista di importanti aziende con le quali abbiamo collaborato per realizzare progetti di impatto ambientale e tutela della biodiversità, mettendo le nostre competenze, la passione ed i prodotti innovativi al servizio di progetti di valore come questo».