Everton, la mossa dei Friedkin sul nuovo stadio: naming rights a Hill Dickinson

Dalla prossima stagione l’Everton, di proprietà del Friedkin Group (famiglia americana che controlla anche la Roma in Serie A), giocherà nel suo nuovo stadio costruito sul molo di Bramley-Moore, dando l’addio allo storico Goodison Park, che sarà ottimizzato per ospitare la formazione femminile del club inglese.

A proposito del nuovo impianto, l’Everton ha comunicato che è stato ufficialmente raggiunto un accordo con Hill Dickinson per i naming rights, con l’impianto che diventerà quindi il Hill Dickinson Stadium. Non si fa alcun accenno, nella nota del club inglese, alla scadenza dell’accordo anche se quest’ultimo viene definito «di lunga durata».

Inoltre, nel comunicato si legge: «Questa partnership trasformativa rappresenta uno dei più grandi accordi di naming rights per uno stadio in Europa. Unisce due istituzioni di Liverpool, accomunate da una visione globale, da un profondo legame con la città e da una storia condivisa che risale alla fondazione dell’Everton nel 1878». Ma di cosa si occupa Hill Dickinson?

Nome nuovo stadio Everton – Di cosa si occupa Hill Dickinson

Questo quello che si legge nel comunicato dell’Everton a riguardo: «Fondata nel 1810, Hill Dickinson è uno studio legale commerciale con 11 sedi nel Regno Unito, in Europa e in Asia. La crescita internazionale di Hill Dickinson è stata sostenuta dagli stessi principi che definiscono anche l’Everton: eccellenza, sostegno alle comunità locali e impatto positivo a lungo termine»

A proposito di questo accordo, Angus Kinnear, fresco di nomina ad amministratore delegato del club, ha dichiarato: «Accogliere Hill Dickinson come nostro partner per i diritti di denominazione è un passo audace e strategico. Questa partnership va oltre il branding – è un impegno condiviso verso il progresso, l’eccellenza e la rigenerazione della nostra città. L’Hill Dickinson Stadium sarà il simbolo delle ambizioni dell’Everton, dei nostri valori e del futuro globale che stiamo costruendo insieme».

«Associare il nostro nome al nuovo stadio dell’Everton è un’opportunità irripetibile – ha dichiarato Craig Scott, Ad di Hill Dickinson –. Crediamo profondamente in ciò che questo progetto rappresenta – una visione audace e trasformativa per Liverpool e per il suo futuro. Questa partnership riguarda l’eredità, l’ambizione e la forza di due organizzazioni di fama mondiale che si uniscono per fare la differenza. Mentre Hill Dickinson continua a crescere a livello internazionale, rimaniamo orgogliosi delle nostre radici a Liverpool – ed è un onore per noi far parte di uno dei più entusiasmanti progetti di sviluppo sul lungomare in Europa».