Spareggio scudetto lunedì a Roma? Possibili due gare in due giorni all’Olimpico

La Lega Serie A ha reso noti gli orari e le date dell’ultima giornata di campionato, la 38ª. Il verdetto sullo scudetto potrebbe arrivare già venerdì, quando si giocheranno in anticipo Napoli-Cagliari e Como-Inter. Gli azzurri dovranno necessariamente vincere: un pareggio o una sconfitta potrebbe infatti permettere all’Inter di superarli in classifica.

Per quanto non menzionato nel comunicato ufficiale diffuso in mattinata, il Consiglio di Lega ha anche confermato l’eventualità di uno spareggio in caso di arrivo a pari punti. Questo si disputerebbe lunedì sera allo stadio Olimpico di Roma, come già anticipato in mattinata dal presidente Ezio Simonelli. Secondo regolamento, la sede prevista sarebbe San Siro, campo dell’Inter, che ha una migliore differenza reti. Tuttavia, il Ministero dell’Interno ha suggerito di giocare su terreno neutro, optando per l’Olimpico per ragioni legate alla sicurezza e al controllo dell’ordine pubblico, seppur le motivazioni non siano state ancora spiegate.

«A Milano in ogni caso non si potrebbe giocare (nonostante il regolamento preveda la disputa della gara in casa della squadra meglio posizionata per differenza reti, ndr) perché c’è un provvedimento che lo vieta, Roma sarebbe l’unica sede possibile», ha spiegato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli questa mattina ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport.

Un altro tema all’orizzonte resta così anche quello dello stadio. L’Olimpico, che è attualmente in buone condizioni, nel caso in cui l’ipotesi spareggio dovesse diventare realtà, ospiterebbe due gare consecutive, visto che il giorno prima è in programma Lazio-Lecce, che comporterebbe inevitabilmente un certo stress per il terreno di gioco. Nella stagione in corso non si sono mai disputate due partite in giorni consecutivi all’Olimpico considerando Roma e Lazio, ma si è giocato un giorno dopo l’altro considerando le gare del Sei Nazioni: