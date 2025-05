In una edizione in cui, da un punto di vista della biglietteria, sono stati fatti segnare i due maggiori record d’incasso della storia (nella semifinale Inter-Milan e nella semifinale tra Bologna e Milan), la Coppa Italia fa segnare un nuovo calo degli ascolti da un punto di vista televisivo. Considerando le fasi dagli ottavi in avanti le gare, trasmesse su Mediaset, hanno tenuto una media pari a 3,1 milioni di spettatori con uno share medio del 15,6%, con l’ultimo atto che è stata la finale meno vista almeno negli ultimi 15 anni.

In particolare, a spingere gli ascolti sono state le sfide in cui sono scese in campo le big: nonostante il risultato nel complesso lontano dalle migliori finali, la sfida tra Milan e Bologna ha raccolto 6,5 milioni di spettatori con il 30,9% di share, meglio delle due semifinali tra Inter e Milan.

Ascolti Coppa Italia 2024 2025, le gare più viste

Le cinque gare più viste:

Milan-Bologna (finale, Canale 5) – 6.530.000 spettatori, 30,9% di share

Inter-Milan (semifinali, Canale 5) – 6.105.000 spettatori, 29,7% di share

Milan-Inter (semifinali, Canale 5) – 6.066.000 spettatori, 28,4% di share

Milan-Roma (quarti, Canale 5) – 4.508.000 spettatori, 22,5% di share

Juventus-Empoli (quarti, Canale 5) – 4.592.000 spettatori, 22,4% di share

Ascolti Coppa Italia 2024 2025, le gare meno viste

Dall’altro punto di vista, ad impattare negativamente sono state le sfide in particolare degli ottavi, oltre che la semifinale tra Bologna ed Empoli.

Le cinque gare meno viste:

Milan-Sassuolo (ottavi, Italia 1) – 1.819.000 spettatori, 8,9% di share

Roma-Sampdoria (ottavi, Italia 1) – 1.644.000 spettatori, 8,5% di share

Bologna-Empoli (semifinali, Italia 1) – 1.517.000 spettatori, 8,1% di share

Atalanta-Cesena (ottavi, Italia 1) – 919.000 spettatori, 5,9% di share

Bologna-Monza (ottavi, Italia 1) – 813.000 spettatori, 5,0% di share

Analizzando le singole fasi, infatti, emerge come il vero crollo rispetto al 2023/24 riguardi gli ottavi, che hanno fatto segnare un -30% in media per quanto riguarda gli spettatori e un -31% per quanto riguarda lo share. Guardando invece ai dati legati a quarti, semifinale e finale, nel complesso nel sfide in questione hanno fatto segnare un dato in aumento del 5,5% per gli spettatori e del 4,4% per lo share.

Tuttavia, nel quadro generale, emerge come la media spettatori sia la più bassa delle ultime dieci edizioni, allo stesso modo dello share, con un calo dell’8% per quanto riguarda gli spettatori e di quasi il 10% per quanto riguarda lo share.

Ascolti Coppa Italia, i dati a confronto

Dopo aver toccato il top nel 2019/20, con ascolti spinti a quote record grazie al fatto che semifinali e finali fossero il primo evento sportivo dopo il lockdown, il calo è stato pari al 36% per gli spettatori e il 24% per lo share nel corso degli ultimi cinque anni.