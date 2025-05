L’Inter fallisce il sorpasso in vetta: decisivi gli ultimi 90’ per il titolo

I temi del dibattito. Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Scudetto e corsa Champions: la contemporaneità fa infiammare i social. Quindici anni dopo l’ultima volta, le gara di Serie A si sono disputate quasi tutte in contemporanea, ad eccezione di Genoa-Atalanta andata in scena sabato sera. Tra sfida Scudetto e la lotta per un posto in Europa, i tifosi sui social hanno commentato sulle piattaforme quanto accaduto durante la serata di domenica, provando a non perdere neanche uno dei 25 gol segnati nelle nove partite. Le partite che hanno ricevuto più menzioni sono state proprio quelle di Napoli e Inter, con picchi di conversazione in concomitanza con i tre pali colpiti dalla squadra di Conte e il rigore concesso allo scadere alla Lazio contro l’Inter, poco prima della rete annullata ad Arnautovic per fuorigioco.

L’Olimpico saluta Claudio Ranieri. Finisce con l’ultima vittoria casalinga, in attesa di Torino-Roma, la terza esperienza di “Sir Claudio” sulla panchina dei giallorossi, con una coreografia della Curva Sud che ha fatto emozionare tifosi romanisti e non solo, in visibilio anche sui social. “È stato bello perché essere apprezzato dalla propria gente è sempre qualcosa di meraviglioso. Abbiamo iniziato in una maniera difficile ma la squadra non si è mai disunita, si è compattata e ha fatto reparto”, ha raccontato ai microfoni dei giornalisti dopo la gara, visibilmente emozionato. Resta aperta la corsa alla panchina della Roma per il prossimo anno: tra i tanti nomi anche quello di Klopp, richiamato a gran voce dai tifosi sui social.