Serie A, l'Inter sale a -1 dal Napoli: tutto quello da sapere sull'eventuale spareggio

Il campionato di Serie A 2024/25 potrebbe non chiudersi alla trentottesima giornata. Nessuna novità: è noto, infatti, che con il regolamento degli ultimi due anni, in caso di arrivo a pari punti sarebbe uno spareggio a decidere chi vincerà lo Scudetto (oltre a chi si salverà e chi retrocederà, ribaltando lo sguardo verso le parti basse della classifica).

Una situazione – per quanto riguarda la lotta salvezza – che si è verificata esattamente due campionati fa con Spezia ed Hellas Verona che chiusero a pari punti e si giocarono la permanenza nel campionato di Serie A in una partita secca al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove a trionfare furono gli scaligeri.

Spareggio Scudetto regolamento – Tutto quello che c’è da sapere

Ipotesi che potrebbe ripresentarsi quest’anno nella corsa al titolo. Con l’Atalanta ormai tagliata fuori da ogni discorso Scudetto, saranno Inter e Napoli a giocarsi il tutto per tutto per la conquista del Tricolore. E grazie al successo al pareggio casalingo degli azzurri di Antonio Conte, la formazione nerazzurra è tornata a -1 dalla vetta della classifica, quando mancano 180 minuti alla fine. Ma cosa succederebbe se le due squadre arrivassero al primo posto a pari punti?

Spareggio Scudetto regolamento – La scelta della squadra padrona di casa

Una volta stabilite le due squadre impegnate nell’eventuale spareggio Scudetto, bisognerebbe poi decidere dove disputare la sfida. Le regole prevedono che il match si giochi in casa della squadra meglio posizionata in termini di scontri diretti. Inter e Napoli, da questo punto di vista, si trovano in perfetto equilibrio, visto che entrambe le sfide sono finite in pareggio e con lo stesso risultato di 1-1.

Il match di spareggio sarà di novanta minuti e, in caso di parità alla fine della partita, si tirerebbero direttamente i calci di rigore. In caso di parità negli scontri diretti, questi sono i criteri che definirebbero lo stadio per la disputa dell’incontro:

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti nell’intero campionato

gol fatti nell’intero campionato

sorteggio

Spareggio Scudetto regolamento – La situazione attuale fra Inter e Napoli

Considerato che, come detto, il discorso scontro diretti è in perfetta parità, per decidere chi giocherebbe in casa l’eventuale pareggio Scudetto fra Inter e Napoli si andrebbe a vedere la differenza reti dell’intero campionato. Su questo criterio i nerazzurri di Simone Inzaghi sono in netto vantaggio.

Infatti, l’Inter, anche se con una gara in meno, ha una differenza reti pari a +42 grazie ai 75 gol fatti e ai 33 subiti. Molto più indietro il Napoli di Conte che è sì la migliore difesa del campionato, solamente 27 i gol subiti, ma in attacco fa molta più fatica dei rivali con i 57 gol fatti per una differenza reti pari a +30. Una situazione che è difficilmente modificabile da qui a fine campionato.

Quindi, se Inter e Napoli concluderanno il campionato a pari punti, lo spareggio Scudetto si giocherà in gara secca a San Siro per assegnare il titolo 2024/25 in una gara che, come detto, non vedrà i tempi supplementari. Si andrà direttamente ai rigori qualora al 90° le due squadre saranno in situazione di parità.

Ma nelle ultime settimane, in merito alla sede dell’eventuale spareggio, si è aperto un dibattito sulla questione legata all’ordine pubblico, unico criterio che potrebbe far propendere la Lega a un cambio di sede. Se la valutazione in merito dipende esclusivamente dalle forze dell’ordine e dai propri organi giudicanti, una segnalazione di rischio per l’ordine pubblico deve essere recepita appieno dalla Lega. E in vista dell’eventuale spareggio il presidente del massimo campionato, Ezio Maria Simonelli, ha ammesso che potrebbe esserci un problema di ordine pubblico a San Siro, quindi con la diretta conseguenza della scelta un altro campo.