Bari, spunta l’interesse di Jamie Dinan per il club dei De Laurentiis

Entro la stagione 2028/29 la multiproprietà in Italia sarà considerata fuori norma anche per società calcistiche che appartengono a categorie diverse. Una condizione che riguarda da molto vicino la famiglia De Laurentiis, che controlla sia il Napoli (in Serie A) che il Bari (attualmente in Serie B).

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta del Mezzogiorno, la situazione in casa biancorossa è sempre la solita: interessi che vanno e vengono, soprattutto quando la Serie A sembrava essere molto vicina e quindi un cambio di proprietà sarebbe stato dovuto per non ripetere un caso Salernitana. Promozione che non è arrivata allora e che non è arrivata nemmeno questa stagione con il Bari appena fuori dalla zona playoff.

L’ultima novità riguardante la proprietà del club pugliese arriva da Bordeline, che riporta come al club di Luigi De Laurentiis si sia avvicinato Jamie Dinan, fondatore e amministratore delegato di York Capital Management, ovvero un fondo di investimenti di New York, co-proprietario dei Milwaukee Bucks (NBA), in passato coinvolto anche in alcuni blitz nello sport europeo.

Al momento non arrivano conferme dirette dagli ambienti vicini ai De Laurentiis. Infatti, si parla solo di un forte interesse con una trattativa che di fatto non sarebbe ancora partita. In tutto ciò, continua a serpeggiare molta tensione nella tifoseria barese, che attende quel salto di categoria che manca ormai dal 2009/10, ultima stagione in Serie A, prima della retrocessione in B e del fallimento del 2018.

Nel frattempo, proseguono le valutazioni sulla prossima stagione, visto che il tempo non manca per la gestione della questione multiproprietà in seno alla famiglia De Laurentiis, in attesa che le voci su Dinan, o su altri investitori interessati al club, diventino qualcosa di più concreto.