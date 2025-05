Da Singapore a Hong Kong e Australia: la tournée estiva del Milan prende forma

In attesa di conoscere il piazzamento finale in campionato, con la concreta possibilità di non giocare in Europa il prossimo anno, il Milan programma le varie tappe della preparazione estiva in vista della prossima stagione.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, oltre a confermare i viaggi a Singapore e Hong Kong, la società rossonera è sempre più orientata a confermare una tappa in Australia come fatto a fine stagione scorsa contro la Roma, nel bel mezzo della scelta dell’allenatore dopo l’addio a Stefano Pioli. Infatti, in quella sfida di fine maggio era presente in panchina Daniele Bonera, allora pronto a prendere le redini del Milan Futuro.

Se le due amichevoli di Singapore, contro l’Arsenal il 23 luglio, e quella di Hong Kong del 26 contro il Liverpool erano già note, bisognerà attendere ancora qualche giorno per l’ufficialità relativa all’Australia, anche se l’ipotesi remake con la Roma sta prendendo sempre più forma. Sembra però che la tappa australiana sia da inserire dopo le prime due in terra asiatica.

Infine, l’Australia potrebbe essere la meta ideale per quel periodo in cui San Siro non sarà agibile nel corso dei lavori di ristrutturazione in vista dell’inaugurazione di Milano-Cortina 2026. Infatti, c’è sempre l’ipotesi di portare fuori dai confini nazionali una partita di Serie A, e l’ipotesi piace molto al Milan visto che non potrà godere di San Siro da gennaio a febbraio 2026. Ma questa ipotesi prima deve passare al vaglio della Lega, che ha già ottenuto un’offerta dall’Australia, ma soprattutto dalla FIFA, visto che il regolamento attuale, in attesa di essere modificato, non permette ancora la disputa di incontri ufficiali nazionali in terra straniera.